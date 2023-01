Levar ou não o cachorro para a viagem de férias? Confira algumas dicas para ajudar na decisão

A- A+

Para viajar nas férias sempre é preciso fazer um bom planejamento. Quem tem pet precisa decidir se o animal deve ou não fazer parte da viagem em família. Acontece que nem sempre os locais aceitam animais ou a viagem pode ser feita de forma confortável e segura para o cãozinho. O Folha Pet trouxe algumas dicas para ajudar na decisão sobre levar o pet para viagens, confere tudo:

De acordo com Camilli Chamone, geneticista, consultora em bem-estar e comportamento canino, é preciso conhecer as particularidades e necessidades do cãozinho para considerar a viagem.

"Para tomar essa decisão, tente responder: sair de casa será melhor, para o meu cachorro, do que ficar? Só leve se a resposta for positiva", questionou a especialista.

Alguns pontos importantes para esta decisão envolvem logísticas, como duração da viagem, meio de transporte e local de destino.

"Cães não devem ser transportados em bagageiros de ônibus, pois são pouco ventilados. E, no avião, só se, além de tolerarem calor, já serem habituados a usar a caixa de transporte. Já para viagem em cabine, precisam ser calmos e educados, até para não incomodarem as outras pessoas", comentou a consultora.

Além disso, se já apresentam comportamentos agressivos, o ideal é não arriscar uma mudança de ambiente, pois isso poderá causar mais transtornos do que benefícios – para eles e para seus donos.

Caso a escolha seja por inserir o peludo na viagem, é fundamental que o lugar seja condizente com suas necessidades naturais, incluindo, por exemplo, contato com sol, terra, mato e cachoeiras, permitindo que fareje prolongadamente as árvores e brinque tranquilo. Por isso, destinos que envolvam a natureza, com passeios, são boas opções.

"Se o local não for apropriado e ele ficar trancado, sozinho, em quarto de hotel, melhor não submetê-lo a esse estresse", reforçou Camilli.

E, se a escolha for por não levá-lo, Chamone aponta três caminhos com foco em seu bem-estar: hospedar em um hotel para cães, com supervisão contínua de profissionais; manter em casa, com uma pessoa de confiança; ou deixar na casa de familiar ou amigo.

Em todos os casos, se o animal não conhece as pessoas ou o ambiente no qual ficará neste período, é imprescindível passar por uma adaptação – algo a ser feito com, no mínimo, 30 dias de antecedência.

“O desenvolvimento cognitivo de um cachorro é o mesmo que o de uma criança de dois anos de idade. Logo, o que faríamos se precisássemos deixar nosso filho de dois anos na casa de alguém? Com certeza, não seria com um desconhecido”, exemplificou.

Segundo a consultora, os cães não têm noção da impermanência. Com isso, entendem que o cenário vivido no momento é definitivo. "Eles não têm a percepção de que o dono vai voltar. Por isso, é comum que, ao serem colocados em locais totalmente desconhecidos, entrem em luto e em um quadro grave de sofrimento. Eles entendem que foram abandonados ali", pontuou.

Por isso,a necessidade da adaptação gradual, ou seja, levar o cachorro no local que vai ficar aos poucos, bem antes da viagem ocorrer. "Comece deixando-o ali por algumas horas. Depois, por um período; dali mais uns dias, por mais tempo, e assim sucessivamente. Com isso, ele já vai se habituando ao novo ambiente".

No caso de hoteizinhos, é preciso identificar os que entendem de comportamento canino, pois recebem outros animais por ali e precisam saber gerenciar o convívio entre eles.

Caso a opção seja por deixá-lo na casa de amigos ou familiares na qual ele já está habituado a ir, esse cuidado pode ser dispensado, pois já é um lugar seguro e conhecido. A mesma lógica serve para o animal que permanecer em sua própria casa.

No entanto, seja qual for a opção, Chamone aponta a importância de manter a rotina, pois cães são muito apegados a ela – se muda de uma hora para outra, pode gerar estresse, afetando até o funcionamento do seu sistema imunológico.

"Não raro, cachorros afastados de forma abrupta de casa e das pessoas nas quais convivem desenvolvem doenças de pele, otite, infecção intestinal e vômitos. Manter rotina e fazer adaptação gradual (quando necessário) são ações que evitam o sofrimento desse baque emocional e, consequentemente, não comprometem o funcionamento do sistema imunológico", ressaltou.

Assim, se o animal passeia todo dia – algo, inclusive, ideal para sua saúde física e mental –, é recomendável, por exemplo, contar com um serviço de dog walker. "Também é essencial propiciar o enriquecimento do ambiente – além de passeios, brinquedos interativos ou um osso para roer; assim, o cão se mantém entretido e sem tempo ocioso".

Levando em consideração esses pontos, é possível curtir plenamente a viagem em família, com ou sem o peludinho, com a certeza de que, independentemente da escolha, o bem-estar e a segurança do pet estarão garantidos.

