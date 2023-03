A- A+

Marina Sena comenta adoção do Caramelo Cultural: tem que levar ele para festa viu, gente? Renomeado de "Frevo", o cachorrinho caramelo que ganhou o coração dos recifenses durante o carnaval

A cantora Marina Sena comentou, nesta quinta-feira (16), a aparição do cãozinho caramelo em seu show realizado na Praça do Arsenal, no Recife, durante o Carnaval. Renomeado de "Frevo", o animal foi adotado por uma família recifense que valoriza a cultura e festejos da cidade tanto quanto o pet.

O cãozinho ficou deitado no palco tirando um cochilo durante o show de Marina Sena no dia 19 de fevereiro.

"Para mim estava normal o cachorro ali. Eu, que vim do interior, é natural que os cachorros subam em cima do palco", explicou a cantora.

Mais de 20 pessoas se candidataram para adotar o "Caramelo Cultural", que ficou conhecido ainda durante o Carnaval por conta de um perfil que foi criado no Instagram para postar suas aparições em shows da capital pernambucana.

O tutor de Frevo, Mauro Rossiter (43) informou que se apaixonou pelo cãozinho ainda durante o Carnaval.

"A gente conheceu Frevo olhando nas redes sociais, ele brincando, fazendo a coreografia durante o show de Marina Sena. A gente se apaixonou por ele ali", comentou em vídeo enviado para o programa Encontro.

Marina Sena ficou sabendo da adoção de Frevo durante o programa "Encontro", da TV Globo. Na aparição, a cantora comentou que os tutores do cãozinho não podem deixar de levar ele para celebrações.

"Tem que levá-lo para festa. Ele gosta de gente", brincou Marina.

Veja também

Liga Europa Sporting elimina Arsenal nos pênaltis e avança às quartas de final da Liga Europa