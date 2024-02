Mauricio de Souza e o Dr. Pet lançam o livro "Como educar seu Cãozinho" com a Turma da Mônica

A- A+

Personagens como Floquinho e Bidu, da Turma da Mônica, estrelam o novo material criado por Maurício de Souza e Alexandre Rossi, o Dr. Pet. A dupla se uniu para produzir um material didático para crianças lidarem com seus animais, o livro "Como educar seu Cãozinho".

Bidu, personagem da Turma da Mônica

Como nem sempre as crianças estão prontas para lidar com os amigos caninos, o conteúdo visa ensinar de forma educativa como se divertir com seu animal de uma forma responsável.

"O livro Como Educar seu cãozinho, escrito pelo Dr. Pet Alexandre Rossi e ilustrado pelo nosso estúdio, já está fazendo história. As dicas são essenciais para fazer seu pet feliz, assim como servem para ensiná-lo comportamentos de interação com seus tutores. Eu tenho o Bidu como personagem que está no logotipo de nosso estúdio. E não é por acaso!", comentou Mauricio de Sousa.

As dicas do especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, conhecido por interpretar o Dr. Pet em programas de TV, reforçam o amor pelo companheiro ao mesmo tempo que ensinam a educá-lo com eficácia. Com linguagem simples e direta, a obra mostra como estabelecer regras claras, com gentileza, e oferecer recompensas pelos comportamentos corretos.

"A ideia deste livro surgiu quando comecei a reparar que muitas crianças vinham falar comigo nos eventos e comentavam nas minhas lives”, contou Alexandre Rossi. "Elas se mostram sempre muito interessadas em entender melhor os seus pets e ensinar truques, o que é excelente, porque a ciência já provou que essa relação traz inúmeros benefícios para ambos. Eu já estava produzindo conteúdo em minhas redes voltado para as crianças, mas faltava algo mais didático e lúdico", informou o comportamentalista.

Como educar seu cãozinho

Editora: Caramelo (selo da Somos Educação)

Autores: Alexandre Rossi e Mauricio de Sousa

Preço: R$ 52

Páginas: 32

Indicação etária: 4º a 5º anos (10 a 11 anos)

