Maus-tratos: 15 cães são resgatados em situação de negligência em Olinda A tutora dos animais já havia perdido a guarda de outros 12 pelo mesmo motivo, no início do mês

Cães foram resgatados de situação de maus-tratos no bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ao todo, 15 animais estavam vivendo em negligência, assustados, sujos e doentes, pois a tutora não garantia higiene ou assistência veterinária.

Os animais foram resgatados após uma denúncia enviada para o deputado Romero Albuquerque.

De acordo com a assessoria do deputado, os animais resgatados apresentam quadro de desnutrição, anemia, carrapatos e suspeita de zoonoses. Eles foram encaminhados a abrigos parceiros das ONGs Projeto Recomeços e Amigo Bicho, receberão tratamento e assistência veterinária até serem disponibilizados para adoção responsável.

O resgate aconteceu na quinta-feira (20), após o recebimendo da denúncia através de ONGs de proteção animal que atuam na RMR.

A Delegacia de Polícia do Meio Ambiente e a Prefeitura de Olinda, além das organizações, também participaram da ação.

Resgate de animais

No início do mês, 12 animais já haviam sido resgatados do mesmo lugar.

“A idosa é uma acumuladora: pessoas que até têm boa intenção, acham que estão fazendo um bem ao animal, mas que, na verdade, estão maltratando. Ela também precisará do órgão municipal de assistência”, explicou Luís Romero, codeputado estadual. “Nos deparamos diariamente com inúmeras situações de maus-tratos. Violência, negligência etc. Muitos acham que, para ser maus-tratos, precisa ser uma tapa, um assassinato. Não. Há várias condutas que tipificam o crime. Mas, no caso dos acumuladores, apesar de a nossa principal preocupação ser o bem-estar dos animais, também lutamos pela ajuda psicológica a essas pessoas, além da promoção de uma consciência sobre Saúde Pública”, acrescentou o codeputado.

A tutora responderá às autoridades responsáveis por suas ações.

Maus-tratos são consideradas ações que retiram qualquer uma das cinco liberdades que caracterizam o bem-estar animal: estar livre de fome e sede; estar livre de desconforto; estar livre de dores ou injúrias; ter liberdade para expressar seu comportamento natural de acordo com a espécie; estar livre de medo e estresse, são critérios básicos para a manutenção da tutela de animais.

