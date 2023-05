May The 4th: Princesa Leia, Yoda ou Darth Vader? Saiba quais nomes de Star Wars mais usados em pets

A- A+

Princesa Leia, Yoda, Darth Vader e Chewbacca. Se tem uma coisa que tutores gostam é de homenagear personagens famosos dando seus nomes para pets. E é assim também que funciona quando o assunto é a saga Star Wars.

Nesta quinta-feira (4), é celebrada a May The 4th, data em comemoração à famosa produção cinematográfica. O nome do momento especial é um trocadilho com a famosa frase dos Jedi "Que a Força esteja com você" ou, no tradicional, em inglês, "May the Force be With You", que gerou "May the Fourth be with you" (May The 4th).

Mas, voltando aos pets, um levantamento sobre os principais nomes de cães e gatos identificou que diversos animais carregam nomes de personagens da saga. Princesa Leia é o nome favorito.

O levantamento foi feito pela DogHero, uma empresa de serviços da América Latinapara pets. A marca conta com mais de 2,5 milhões de animais cadastrados em seus serviços e usou esses animais para fazer o rastreio dos nomes de Star Wars mais usados.

Confira a lista dos nomes e suas colocações:

1º - Princesa Leia

2º - Chewbacca

3º - Yoda

4º - Darth Vader

5º - Luke Skywalker

6º - Obi Wan

7º - Han Solo

