Menina de 4 anos explica "amor de mãe" a cachorro e encanta internautas

Cantora, atriz, bailarina, influenciadora e atualmente, responsável de um pet. Bella Cypriano, de quatro anos, encantou a web após demonstrar o amor por um filhote de Pinscher, Kiko. A declaração da garota ganhou a internet com sua fofura e carinho demonstrado ao pet.



Filha do cantor Edson, da dupla sertaneja com Hudson, a menina não desgruda do filhote desde sua chegada. Em vídeo publicado no Instagram, Bella explica a Kiko o sentimento de “amor de mãe” e o carinho que ela sente pelo animal.

Ainda nas imagens, a menina revela afeto com beijos e abraços ao filhote.

“O carinho que tenho por você é amor, é amorzinho, lindão e saudades de você. Não tem jeito: você é meu amor. Eu amo tanto você que dou mais abracinhos quando você quiser, e beijinhos. Tudo o que você quiser, a mamãe dá: ração, água, limpa cocô, limpa xixi…tudo o que você quer. Eu sou um exemplo de amor e carinho por você. Eu não sei qual coisa você quer… ou você é lindo ou eu amo mais você. Qual prefere? Os dois. A mamãe ama muito você”, declarou.

A repercussão do vídeo foi tão grande, que o material foi repostado pela apresentadora Xuxa Meneghel, conhecida como rainha dos baixinhos. Xuxa também curtiu a publicação no Instagram da pequena Bella. O vídeo já tem mais de 700 mil visualizações.

Ainda na publicação, internautas não esconderam o encanto com o momento fofo e elogiaram os pais por ensinar o cuidado com os animais.

“Uma conversa com o amor”, escreveu uma usuária.

“Muito amor envolvido parabéns a mamãe e papai por ensinar o respeito e o amor aos animais”, comentou outra.

