A- A+

Messi, cãozinho do filme "Anatomia de Uma Queda", completa 8 anos e ganha parabéns O filme foi uma estreia na carreira do pet ator, mas já garantiu prêmios por sua atuação

Messi, o cãozinho que atuou como Snoop no filme Anatomia de Uma Queda, completou oito anos nesta quinta-feira (4). Na publicação de sua tutora e treinadora, Laura Martin, o cachorro da raça border collie aparece "aplaudindo" o seu parabéns.

O pet fez sua estreia no cinema com a produção, e, se depender do seu reconhecimento no longa, o sucesso para próximos trabalhos será garantido. Interpretar Snoop rendeu a Messi o prêmio Palm Dog Award, do Festival de Cannes, e o prêmio de "Melhor Bom Garoto" pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Veja o trailler do filme:



Em seu "parabéns", Messi usou uma gravata borboleta, um chapéu de festa e as réplicas de suas patinhas dianteiras usadas para os aplausos da cerimônia do Oscar.

Confira o vídeo:



Veja também

BBB 24 Líder da semana, Buda recebeu castigo do Monstro; relembre outras vezes em que isso aconteceu no BBB