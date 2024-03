A- A+

Messi, cãozinho do filme "Anatomia de Uma Queda", rouba cena no Oscar O pet já recebeu o prêmio de "Melhor Bom Garoto", criado apenas para ele na premiação de 2024

O cãozinho Messi, que interpretou o personagem Snoop no filme "Anatomia de Uma Queda", roubou a cena na cerimônia do Oscar de 2024, que acontece na noite deste domingo (10). Acompanhado de sua tutora e treinadora, Martin Contini, Messi foi até mencionado no palco da premiação. A presença do inteligentíssimo cãozinho da raça border colie foi surpresa, pois uma fonte da Neon, distribuidora do filme, informou que o pet não poderia comparecer.

Com 7 anos de idade, o pet já recebeu o prêmio de "Melhor Bom Garoto" pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em fevereiro de 2024. Além disso, Messi recebeu o Palm Dog, no Festival de Cannes, pela atuação no mesmo filme.

Sua tutora e treinadora, Martin Contini, passou 22 dias com ele no set de filmagem para dar vida ao Snoop.

No filme de suspense - com nomes de peso, como Swann Arlaud e Sandra Hüller, indicada ao Oscar de Melhor Atriz -, Messi interpreta o cão de apoio de Daniel (Milo Machado Garner), que tem uma deficiência visual. "Anatomia de Uma Queda" está em cartaz no Brasil.



Uma curiosidade é que as cenas com o cãozinho foram gravadas antes da premiação para que o pet não se assustasse. O elenco que sentou ao lado do pet foi ao local antes do horário previsto para gravar cenas de Messi participando da cerimônia.

