Milei, presidente argentino, personaliza cetro presidencial com imagens de seus cães

Na posse como novo presidente da Argentina, ocorrida no último domingo (10), Javier Milei apresentou detalhes do seu cetro presidencial. O artefato conta com imagens dos cães do presidente, em homenagem aos seus pets tão amados.

O cetro presidencial argentino é uma haste de madeira confeccionada de forma personalizada para cada novo mandatário do país.

No momento em que recebeu o cetro, na cerimônia, o radical neoliberal mostra o detalhamento com imagens de seus cães para a ex-vice presidente da Argentina Cristina Kirchner. Ao ver o símbolo, Kirchner abre um sorriso em reconhecimento dos cinco cães entalhados no bastão.



Todos os cães de Milei são da raça raça mastin inglês. Foram entalhados Conan, Murray, Milton, Robert e Lucas. Conan morreu em 2017 e os outros cães do entalhe são seus clones.

Os clones possuem nomes inspirados em economistas liberais estadunidenses: Murray Rothbard, Milton Friedman e Robert Lucas.

Já Conan, que inspirou toda a matilha, tem nome inspirado no filme "Conan, o Bárbaro".

