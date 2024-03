Modalidade de transporte "Uber Pet" chega ao Recife; entenda como é o serviço

A- A+

A empresa de transporte Uber anunciou que a mobilidade "Uber Pet" está disponível para o Recife e outras 14 cidades brasileiras: Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília, Salvador, Manaus, Campinas, Goiânia, Belém, São José dos Campos, Florianópolis, Natal, Sorocaba e Vitória. A opção visa facilitar o translado de pets com seus tutores, de forma planejada, através do "Uber Reserve" com antecedência mínima de 30 minutos.

O motorista que aceitar a corrida já estará ciente da presença do animal, então a modalidade ainda reduzirá a possibilidade de cancelamentos para tutores que precisavam, antes, pedir para o pet ser transportado.

A Uber recomenda o transporte dos animais dentro de bolsas ou caixas de viagem, com coleiras e focinheiras, para a segurança do motorista e dos animais, além do uso de toalhas durante a viagem, como forma de preservação do veículo. Ao usar o Uber Pet, o usuário é responsável por controlar seu animal e pelo cumprimento das regras da modalidade, por isso não são permitidas viagens de pets desacompanhados.

Já em funcionamento em Curitiba, Rio e São Paulo desde o fim do ano passado, o Uber Pet é uma modalidade exclusiva para cães e gatos, e o serviço funciona com uma reserva com antecedência mínima de 30 minutos, seguindo todas as características da modalidade Uber Reserve.

“Sabemos o quanto nosso animal de estimação é parte da nossa família e nem sempre é fácil levá-lo para alguns compromissos. Pensando nisso, e em sempre melhorar a experiência dos usuários que tanto requisitaram a modalidade, ficamos felizes em lançar o Uber Pet no Brasil”, ressalta Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Para receber solicitações de viagens no Uber Pet, opcional para os motoristas, eles precisam revisar e aceitar os termos e condições da modalidade. Todas as viagens Uber Pet são identificadas no aplicativo do parceiro antes dele aceitar o pedido.



É necessário reforçar que o lançamento do Uber Pet não altera a Política de Cão-Guia da Uber. Para estes cães, não é preciso reservar por meio da categoria Uber Pet. Animais de serviço não são considerados de estimação e o dever de transportá-los é assegurado por lei. Os usuários acompanhados de cão-guia podem solicitar uma viagem através de qualquer produto Uber, sem custo adicional e sem necessidade de reserva.



Como reservar uma viagem Uber Pet?

Abra o aplicativo e insira seu local de partida e destino;

Selecione a opção Uber Pet;

Escolha o dia e horário de partida da viagem;

Confirme sua reserva;

Você poderá consultar suas reservas dentro da aba Atividade no aplicativo.

Também é possível encontrar a opção Uber Pet diretamente no ícone “Reserve” do aplicativo. Saiba mais sobre o Uber Reserve.

