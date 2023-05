Motorista põe cachorro no volante para se livrar de penalidade por dirigir embriagado 

A- A+

Um homem foi detido após tentar enganar policiais ao trocar de lugar com seu cachorro no veículo, em Springfield, nos Estados Unidos. A tentativa de por o pet no volante visava livrar o condutor do carro de ser pego dirigindo embriagado.

O caso aconteceu no sábado (13), após o suspeito ser parado por exceder o limite de velocidade.

“O motorista tentou trocar de lugar com seu cachorro que estava no banco do passageiro, enquanto o oficial do SPD se aproximava e observava todo o processo”, explicou, nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Springfield. De acordo com a Polícia, após a troca de lugar com o pet o homem saiu do carro pelo lado do passageiro e alegou que não estava dirigindo.

Um oficial do Departamento de Polícia de Springfield descobriu que o homem estava perdido na área depois de dirigir de Las Animas para Pueblo.

Posteriormente, descobriu-se que ele tinha dois mandados de prisão ativos e foi acusado de dirigir sob a influência de álcool e/ou drogas, dirigir fora das suas faculdades mentais, dirigir sob suspensão, excesso de velocidade de 20 a 24 e resistir à prisão.

“O cachorro não enfrenta nenhuma acusação e foi liberado apenas com uma advertência”, brincou o departamento em uma postagem, antes de explicar que o cachorro foi entregue a um conhecido para ser cuidado enquanto o suspeito estava na prisão.

