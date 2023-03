A- A+

Mulher é agredida após pedir para homem usar coleira em seu cachorro A situação foi registrada na segunda-feira (20), no Distrito Federal

Uma mulher de 39 anos foi agredida no Distrito Federal após pedir para que tutor usasse coleira no cachorro que o acompanhava. O acusado, um advogado de 60 anos, tem histórico de brigas e quatro ocorrências policiais envolvendo a agressividade não contida de seu cachorro, de acordo com o site Metrópoles.

A discussão que terminou com violência se inciou em um restaurante da área nobre do Distrito Federal na segunda-feira (20). A mulher, também advogada e dona de um cachorro da raça shih-tzu, alertou o tutor de um cão da raça Coton Tulear sobre o risco de ataque por falta do uso de coleira.

Diversas pessoas que estavam no local filmaram a crescente da discussão. Ela chamou a polícia e, de acordo com seu depoimento, o homem tentou fugir antes da chegada dos agentes da lei. Ao tentar filmar a placa do carro do tutor que não usava coleira em seu animal, a advogada foi agredida. A agressão foi filmada.

O advogado puxa a vítima pelo cabelo, dá vários socos e derruba ela no chão.

O homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal. Em seu depoimento, ele afirmou que a mulher o teria ofendido e tentado agredir seu cachorro.

A polícia encontrou um canivete no bolso do acusado, que ele informou usar para cortar charutos. O advogado, então, foi detido por lesão corporal, injúria e porte de arma branca, mas foi liberado logo em seguida.

