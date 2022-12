A- A+

Músicas e sons destinados a pets são nova proposta do aplicativo de meditação Atma O app conta com sons feitos especificamente para cães e gatos, respeitando a audição dos animais

A música é terapêutica. Seus benefícios com a meditação são reconhecidos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, pets também poderão usufruir da técnica por meio do aplicativo de meditação Atma. O Atma está lançando uma coleção de meditações, sons e músicas destinados aos pets. A ideia é proporcionar opções que gerem bem-estar nos animais e os incluam nas práticas com seus donos meditadores.

De acordo com uma publicação da Universidade de São Paulo (USP), a música promove a expressão de emoções e percepção da realidade e a sua utilização no contexto terapêutico favorece o equilíbrio interno e facilita espaços de trocas.

Para cães e gatos que acompanham seus tutores durante o período de meditação, a situação de relaxar durante um período de tempo ouvindo um som é corriqueira e gera curiosidade.

“As novas meditações foram elaboradas com foco em promover uma nova conexão entre os pets e seus tutores, para que os humanos possam meditar e os animais possam participar desse momento e também serem beneficiados pela prática”, explicou Flávia Carneiro, diretora de Marketing da Vivo.



A ideia da meditação para os animais não quer dizer que se espera que o animal fique parado em estado meditativo, como os humanos, mas que possam ter experiências positivas, que são um dos principais fatores que garantem uma boa saúde emocional para eles.

"É muito importante criar momentos de conexão entre os pets e seus tutores, em que haja troca de ocitocina entre todos, importante para os humanos e pets, gerando emoções positivas", salientou o veterinário Rafael Guariniello, especialista em bem-estar animal e consultor do projeto.

Na coleção, voltada a cachorros e gatos, toda a produção sonora foi feita com cuidados especiais, considerando as diferenças entre a audição humana e a dos animais. O primeiro cuidado foi ajustar as ondas sonoras dos sons, especialmente os mais agudos, para que não fossem muito altos e fossem confortáveis aos ouvidos dos cães e gatos. Outro cuidado foi evitar os sons repentinos que podem assustá-los, como instrumentos percussivos estridentes ou evitar sons que pudessem distraí-los, como sons de pássaros que deixam os gatos muito mais alertas.

Ao todo são 10 opções de meditações para todos os animais e 13 sons e músicas que foram divididas para cada espécie de animal, considerando as características de comportamento de cães e gatos. Toda a produção sonora da nova coleção foi feita pela Panela Produtora.

A iniciativa é mais uma que reforça o pilar Vivo Pets, movimento da marca Vivo para promover a conexão entre animais de estimação em busca de um lar e quem quer ser um futuro “pai ou mãe de pet”.

Veja também

RÉVEILLON 2023 vai ser recebido com frevo, funk e soul, entre outras sonoridades