No Recife, Congresso de veterinária debate principais problemas cardiológicos de pets O evento será realizado no Hotel Grand Mercure Recife Boa Viagem

Um congresso de veterinária irá debater os principais problemas cardiológicos de pets no Hotel Grand Mercure Recife Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O evento será realizado no dia 30 de setembro, das 8h30 às 18h, com a participação de grandes nomes da veterinária no Brasil.

A veterinária Danielle Prada abordará o diagnóstico diferencial de tosse e dispneia para animais; Lucas de Carvalho Navajas, veterinário especializado em cardiologia, vai expor novidades sobre cardiomiopatias felinas; e o veterinário Ilvio Vidal, mestre pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), abordará as vantagens da terapêutica cardiovascular manipulada.

Os palestrantes Luis Fernando Moraes, Henry Berger, Sergio Lobato, Marco Gioso e Hugo Meza também participarão do evento.

A primeira edição deste ano ocorreu em junho, em Florianópolis/SC. “Reunimos renomados profissionais do setor, os quais falaram sobre gestão e dermatologia veterinária. Nossa expectativa é repetir o sucesso nas próximas edições, que terão como foco cardiologia, geriatria, nefrologia e oncologia veterinária, além dos conteúdos sobre gestão técnica e de negócios”, conta Flávio Pigatto, sócio-fundador da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET, idealizadora do evento.

A terceira edição, que acontecerá em Goiana/GO, no dia 7 de outubro, contará com assuntos como gerontologia veterinária, doença renal crônica, proteinúria, biomateriais no prognóstico de doenças urológicas e hemodiálise veterinária.

Ingressos e demais informações sobre as palestras estão disponíveis no site criado para o evento: https://diaddrogavet.com.br/

