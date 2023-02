A- A+

O cão mais velho de todos os tempos está vivo e tem 30 anos, registra Guinness World Records Bobi mora em uma cidade do interior de Portugal com seus tutores

Nascido em 1992, o cãozinho Bobi conquistou o topo da lista de cães mais velhos do mundo do Guinness World Records. Ele coleciona duas marcas: é o cão mais velho de que se tem registro e o cão mais velho vivo de que se tem registro.

O cãozinho é da raça Rafeiro do Alentejo, tradicional da região alentejana de Portugal, país onde vive. A expectativa de vida da raça é de 12 a 14 anos, o que não funcionou como limite para Bobi, que dobrou e ainda acrescentou mais alguns anos na sua expectativa de vida.

A atualização foi feita nesta quinta-feira (2), após uma confirmação de inscrição do cachorro no município de Leiria, em Portugal. Ele foi inscrito no Serviço Médico-Veterinário do Município de Leiria e no SIAC, um banco de dados de animais de estimação autorizado pelo governo português há 30 anos. Os dados comprovaram que Bobi nasceu em 11 de maio de 1992.

"Tinha oito anos", disse Leonel Costa, tutor de Bobi, hoje com 38.

Leonel nunca considerou que Bobi poderia ser o cachorro mais velho do mundo até recentemente. Na verdade, quando ele enviou o pedido de Bobi para o título de cachorro mais velho vivo, ele nem percebeu que Bobi também seria o cachorro mais velho de todos os tempos.

"Nunca pensei em registrar o Bobi para bater o recorde, porque felizmente nossos animais sempre duraram muitos anos", explicou.

Leonel disse que a mãe de Bobi, Gira, viveu até os 18 anos, e outro de seus cachorros, Chicote, viveu até os 22.



Bobi, Rafeiro alentejano de 30 anos que ganhou o título de cão mais velho do mundo com um de seus amigos felinos da família

De acordo com o tutor, o segredo da longevidade de seus cães é o ambiente calmo e tranquilo.

Bobi nunca foi acorrentado ou preso a uma coleira e sempre gostou de passear livremente pelas florestas e fazendas que cercam a casa da família Costa.

"Temos consultas veterinárias regulares com ele e os exames sempre mostraram que ele está bem para a idade avançada", revelou Leonel.

Sobrevivente

Bobi foi o único sobrevivente de uma ninhada de quatro filhotes da sua mãe, Gira. Leonel explicou que o cãozinho seria descartado por seus pais.

"O meu pai era caçador e sempre tivemos muitos cães [...] infelizmente, nessa altura era considerado normal pelas pessoas mais velhas que não podiam ter mais animais em casa [...] enterrar os animais numa toca para que não sobrevivessem", explicou Leonel.

No dia seguinte ao nascimento dos cachorros, os pais do Leonel entraram no quarto e levaram-nos rapidamente enquanto a mãe, Gira, estava ausente. No entanto, na pressa, eles não perceberam que haviam deixado um cão para trás.

Leonel lembra que ele e seus irmãos ficaram muito tristes nos dias seguintes, porém perceberam que a mãe dos filhotes continuava visitando o galpão onde deu à luz.

“Achamos estranha a situação, porque se os animais não estivessem mais lá, por que ela iria lá?!”

Eles decidiram seguir Gira em uma de suas viagens, onde descobriram Bobi. Felizmente, ele escapou do mesmo destino de seus irmãos, pois estava disfarçado entre toda a madeira.

Leonel e seus irmãos decidiram manter a existência de Bobi em segredo.

"Sabíamos que quando o cachorro abrisse os olhos, meus pais não iriam mais enterrá-lo", explicou Leonel. "Era de conhecimento popular que esse ato não poderia ou deveria ser feito".

Geralmente, leva de uma a duas semanas para que os filhotes recém-nascidos abram os olhos pela primeira vez; eles só podem fazê-lo quando seu sistema nervoso central se desenvolver e seus olhos estiverem totalmente formados.

Quando os pais de Leonel finalmente descobriram Bobi, já era tarde – o cachorrinho já havia aberto os olhos. Bobi agora fazia parte da família.

"Confesso que quando descobriram que já sabíamos, gritaram muito e nos castigaram, mas valeu a pena e por um bom motivo!", contou Leonel.

Recordes quebrados

Antes de Bobi, o cão mais velho de todos os tempos era o Pastor-australiano Bluey, que viveu de 1910 a 1939.

O chihuahua estadunidense Spike, de 23 anos, ocupava o topo da lista como o cachorro mais velho do mundo ainda vivo. Contudo, o posto também foi assumido por Bobi.

