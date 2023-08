Olinda recebe serviços do Castramóvel; confira dias e bairros contemplados

A- A+

O Castramóvel de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, chega aos bairros do Córrego do Abacaxi e Rio Doce, nesta terça-feira (8) e quinta-feira (10), respectivamente. O serviço gratuito começa a partir das 8h e os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, apenas para animais com até 10 quilos.

No Córrego, o equipamento itinerante estará na rua dos Coqueiros, nº 163, próximo à igreja Assembleia de Deus. Já em Rio Doce, o serviço acontecerá na Vila Olímpica.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.

Cuidados

Atenção para os cuidados pré-operatórios: o animal precisa estar em jejum de oito horas.

Antes da cirurgia, o tutor é orientado sobre o processo de recuperação, e os cães e gatos passam por uma consulta clínica no período da manhã e também à tarde.

Caso as condições sejam favoráveis, o procedimento é realizado. O Castramóvel circula, toda semana, em um bairro da cidade.

Veja também

Petróleo Petróleo em leve baixa apesar de tensões no Mar Negro