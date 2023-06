Onde está Wilson? Crianças resgatadas em selva na Colômbia fazem desenho de cachorro desaparecido

A- A+

As duas crianças mais velhas resgatadas com vida após 40 dias perdidas em uma selva na Colômbia fizeram desenhos do cão Wilson, ainda desaparecido. As ilustrações, que também retratam a floresta, foi entregue para oficiais do Exército colombiano.

O desenho foi feito por Lesly e Soleiny, que com outras duas crianças ficaram 40 dias na Amazônia colombiana em uma jornada de luta pela sobrevivência. Segundo a mídia local, todas estão bem e fora de perigo.

O Comandante das Forças Armadas, general Helder Fernan Giraldo Bonilla, visitava as crianças e recebia um relatório sobre a evolução da saúde dos pequenos, segundo informou o g1.

O cão Wilson, um pastor belga de 6 anos, participava das buscas pelas crianças que desapareceram após a queda de um avião na Colômbia. O animal, que ajudou a localizar a aeronave e os corpos dos três adultos que morreram, segue sumido.

Wilson foi treinado pelo exército para farejar e encontrar pessoas ou objetos durante as investigações. O Exército informou ainda que as pegadas do animal foram encontradas junto com marcas que poderiam ser das crianças. Mas, no momento do resgate, o cachorro não estava com elas.

Oficiais disseram que a Operação Esperança, criada para encontrar as crianças, só acabará quando eles encontrarem Wilson.

Veja também

Arcabouço fiscal "Se arcabouço for aprovado como está, obviamente vamos cortar gastos no ano que vem", diz Tebet