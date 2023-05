Orgulho nerd para tutores: Thor é o nome de referência nerd mais usado em pets

A- A+

Pessoas que foram muito impactadas por um universo fantástico costumam fazer referências em tatuagens, decoração e até em nomes para seus pets. Neste 25 de maio - no qual é celebrado o Dia do Orgulho Nerd (também conhecido como Dia da Toalha) - a DogHero, empresa de serviços para pets atuante na América Latina, preparou um levantamento com os principais nomes de pets cadastrados relacionados a este rico universo. Só de "Thor", nome de referência nerd mais usado na América Latina, são mais de 30 mil pets.

Com mais de 2,5 milhões de animais cadastrados na plataforma, a empresa apresenta os nomes mais escolhidos e uma coisa fica clara: a rivalidade Marvel x DC é também viva entre os pets! Se de um lado Thor é o nome favorito entre os tutores, o top 20 de nomes conta com cinco personagens de cada editora, além de outras franquias também terem a preferência dos fãs como Game of Thrones e Harry Potter, além de Star Wars e O Guia do Mochileiro das Galáxias, obras estas que inclusive inspiraram a criação do Dia da Toalha.

Confira os 20 nomes preferidos pelos tutores fãs da cultura geek/nerd para cães e gatos, além de algumas menções honrosas para filmes desse universo:

Top 20

1º Thor (Marvel) - 33.531 pets

2º Bruce (Marvel e DC) - 6.915 pets

3º Hulk (Marvel) - 3.460 pets

4º Loki (Marvel) - 3.353 pets

5º Logan (Marvel) - 3.054 pets

6º Arya (Game of Thrones) - 2.169 pets

7º Princesa Leia (franquia Star Wars) - 1.504 pets

8º Dobby (franquia Harry Potter) - 1.328 pets

9º Chewbacca (franquia Star Wars) - 1.310 pets

10ºHarry (franquia Harry Potter) - 1.303 pets

11º Spock (franquia Star Trek) - 1.011 pets

12º Phoebe (série Friends) - 1.008 pets

13º Marvin (O Guia do Mochileiro das Galáxias) - 1.132 pets

14º Yoda (franquia Star Wars) - 948 pets

15º Sirius (franquia Harry Potter) - 926 pets

16º Flash (DC) - 708 pets

17º Batman (DC) - 655 pets

18º Darth Vader (franquia Star Wars) - 524

19º Barry (DC) - 339

20º Robin (DC) - 324 pets

Menções honrosas

Miles (Marvel) - 100 pets

Indiana Jones (franquia Indiana Jones) - 64 pets

Trillian (O Guia do Mochileiro das Galáxias) - 2 pets

