Oscar pet: cachorro de "Anatomia de Uma Queda" ganha prêmio por atuação no filme A categoria Melhor Bom Garoto foi criada especialmente para Messi, que interpreta Snoop no filme

O cãozinho Messi, que interpretou o personagem Snoop no filme "Anatomia de Uma Queda", recebeu uma premiação do Oscar nesta quarta-feira (14). Apesar de não ser um prêmio da cerimônia oficial, que deve acontecer em 10 de março, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entendeu que o cachorro da raça border collie merecia reconhecimento por seu importante papel interpretado com maestria no filme de suspense.

A premiação aconteceu durante o tradicional almoço para indicados ao Oscar, que reúne todos os envolvidos que disputam as estatuetas. Durante o almoço, o pet posou para uma sessão de fotos publicadas pelo perfil oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no X (antigo Twitter) com a frase:

"E o Oscar de melhor garoto vai para Messi de 'Anatomia de Uma Queda'".

Confira o post:

And the Oscar for bestest boi goes to Messi from 'Anatomy of a Fall.' #Oscars pic.twitter.com/V5a1JCyACs — The Academy (@TheAcademy) February 13, 2024

Com 7 anos de idade, o pet já recebeu o Palm Dog, no Festival de Cannes, pela atuação no mesmo filme. Sua tutora e treinadora, Martin Contini, passou 22 dias com ele no set de filmagem.

No filme de suspense - com nomes de peso, como Swann Arlaud e Sandra Hüller, indicada ao Oscar de Melhor Atriz -, Messi interpreta o cão de apoio de Daniel (Milo Machado Garner), que tem uma deficiência visual. "Anatomia de Uma Queda" está em cartaz no Brasil.



Confira o trailer do filme:



Aprende fácil

O Border Collie é uma raça canina reconhecida pela sua inteligência e fácil adestramento, incluindo obediência e agilidade.

Além de aprender truques com facilidade, o pet é reconhecido por conseguir compreender um extenso número de palavras do vocabulário humano. Pesquisadores da Universidade Wofford, na Carolina do Sul, Estados Unidos, contabilizaram 1022 palavras reconhecidas por uma Border Collie em 2010.

Originário do Reino Unido, o Border Collie foi desenvolvido para pastoreio de ovelhas há aproximadamente 200 anos. Diferente dos outros cães pastores, o Border Collie chamava a atenção de ovelhas de forma sutil e amigável, sem precisar latir ou ameaçar ferir o rebanho durante o pastoreio.

É um cão amável e cheio de energia, raramente apresenta nervosismo ou ataca pessoas de maneira inesperada. Com brincadeiras o pet já consegue aprender alguns truques, mas com adestramento profissional ele pode realizar façanhas como o Messi e ganhar o Oscar.

