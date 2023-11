A- A+

Pai e filho salvam cadela que estava se afogando em Petrolina A cadelinha estava no meio do Rio São Francisco

Uma cadelinha foi salva de um afogamento no Rio São Francisco, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, no domingo (12). David Ferreira e David Ferreira Filho, de 11 anos, estavam em um passeio de jet ski quando avistaram a cachorra em uma boa distância da margem, se afogando no rio. As informações são do G1.

David costuma levar seu filho para momentos de lazer no Rio São Francisco e se mudou para Petrolina justamente por conta do Velho Chico.

"Nosso lazer preferido é o rio. Viemos morar em Petrolina por causa do rio. Vamos umas três vezes na semana mergulhar, pescar, nadar, andar de jet ski", contou ao G1.

O domingo seria mais um dia de lazer, porém, a cerca de 200 metros da margem do rio, os dois avistaram um animal se debatendo na água. Era uma cadela, que estava se afogando.

“Ao passarmos pela orla de Petrolina, cerca de uns 200 metros da margem, meu filho avistou esse animalzinho muito cansado a cerca de uns 50 metros de onde estávamos passando... Levamos ela em segurança até a margens do rio onde, vários banhistas lá estavam", informou o pai.

Depois do resgate, a cadelinha foi deixada na margem do rio.

