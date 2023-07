"Pãozinho" terapêutico: cão idoso recebe massagem de gato em abrigo de animais

A- A+

Um registro cotidiano de afeto entre um cãozinho e um gatinho viralizou nas redes sociais esta semana. O cão, idoso e cego, está sentado no meio de um quintal enquanto recebe "pãozinho" de um gatinho. O vídeo foi publicado há duas semanas, no perfil oficial do abrigo marroquino Sunshine Animal Refuge Agadir onde os cães e gatos vivem em harmonia.

"Todos os dias testemunhamos belas conexões entre nossos residentes", contou, em suas redes sociais, o abrigo.

No "pãozinho", os gatos usam as patas dianteiras para fazer uma massagem em forma de carinho. Geralmente, os felinos usam essa estratégia, que se refere também à memória de masssagear o peito de suas mães para tirar leite, para demonstrar amor e gratidão.

Tam é muito próximo dos felinos que vivem no abrigo

De acordo com o perfil do abrigo, Tam, o cãozinho que estava recebendo a massagem de um dos gatinhos do local, se dá muito bem com os felinos que moram lá.

"Tam, nosso cão cego com síndrome de Ehlers-Danlos (EDS), sempre compartilhou um vínculo único com nossos amigos felinos. Eles graciosamente o presenteiam com momentos de cuidado gentil e afeição inabalável", explicou o abrigo.

O cãozinho vive no abrigo há nove anos. Com uma saúde frágil, além de idoso e cego, Tam tem a síndrome de Ehlers-Danlos (EDS), que deixa sua pele frágil e articulações propensas à artrite .

