Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, recebe evento de adoção de cães neste sábado (1°) 

O Parcão do Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, vai receber um evento de adoção de cães neste sábado (1°). A partir das 15h, animais vítimas de maus-tratos e abandono estarão disponíveis para adoção responsável. Dez cães atendidos pelo Abrigo de Seu Alberto (@abrigodeseualberto) serão colocados para a adoção. O evento é promovido pelo Projeto Ação (@projeto.acao), que realiza, de forma voluntária, diversas ações solidárias em Pernambuco.

A iniciativa faz parte da campanha "Amigo Cão", que pretende arrecadar fundos para a compra de ração e medicamentos para os animais atendidos pela ONG, além da aquisição de material de limpeza para o local.

Para adotar um cãozinho, é preciso que a pessoa interessada apresente comprovante de residência, fotos e vídeos do futuro novo lar do cãozinho.

Além dos cãezinhos disponíveis para adoção, o local contará com uma série de ações interativas para cães e tutores.

"A gente vai instalar uma pista de agility. Além disso, vamos distribuir petiscos e brindes, estimulando com que os cães e os tutores participem de algumas gincanas", explicou o coordenador do Projeto Ação, Pedro Barros.

A campanha "Amigo Cão" visa arrecadar R$ 24.600 para arcar com as contas de um mês do Abrigo de Seu Alberto.

"A gente prometeu levar 1,2 mil kg de ração, vermífugo para todos os animais, remédio contra carrapato e uma quantidade de material de limpeza para um mês. O levantamento que fizemos aponta que os custos devem ultrapassar R$ 24.600. Alcançamos pouco mais da metade da nossa meta. Estamos mobilizados para tentar parcerias com laboratórios e empresas de ração, além de arrecadar doações com o público em geral. Com isso, a gente pretende juntar esse valor, comprar esse material e entregar para a administração do abrigo", reforçou o coordenador do Projeto Ação.

Serviço:

Feirinha de adoção de animais

Data: 01/04/2023 (sábado)

Hora: a partir das 15h

Local: Parcão do Parque Dona Lindu (Boa Viagem)

