Paulista inaugura Centro de Triagem Veterinário para atendimento gratuito da população

Paulista inaugurou um Centro de Triagem Veterinário para atendimento de animais residentes no município, que é localizado na Região Metropolitana do Recife. O serviço, localizado na Rua Eletricista Genário Eustáquio de Andrade, 403, em Paratibe, iniciou seus atendimentos nessa segunda-feira (18).

No local serão realizadas consultas e agendamentos de cirurgias para castração.

O dia reservado para marcações no local é a sexta-feira, no horário de 7h às 12h. No momento de marcação, os usuários devem informar número para contato de Whatsapp, por onde irão receber informações sobre o agendamento da castração do pet.

Já o atendimento clínico veterinário funciona por demanda espontânea de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h.

Castração

Caso os animais estejam aptos a serem castrados, eles passarão por uma avaliação preliminar e será feito um hemograma. Com essas informações coletadas na unidade, os bichos serão encaminhados para clínicas conveniadas, onde farão uma de bateria de exames e serão emitidos os laudos médicos, para, então, passar pelas intervenções cirúrgicas.

Após a recuperação, os pontos de sutura poderão ser retirados tanto no centro de triagem como nas clínicas conveniadas. Vale ressaltar que o pós-operatório, no que se refere às medicações como antibióticos, desinflamatórios e insumos para assepsia (limpeza da área cirurgiada), são por conta dos donos dos bichos.

Maus-tratos

Para atender a população, o centro disponibiliza o número de Whatsapp: (81) 99688-0010 para que possam ser enviadas denúncias de maus-tratos aos animais, bem como para o envio de exames e laudos referentes às operações dos pets.



