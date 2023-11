A- A+

Paulista promove segunda etapa do Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (18) O serviço irá contemplar a área central da cidade

O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), irá promover a segunda etapa do Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (18). O serviço irá contemplar a área central da cidade em direção aos bairros que se aproximam da BR-101 Norte.

Na cidade, a população estimada é de 48.585 cães e 8.155 gatos.

Na primeira etapa do Dia D de Vacinação Antirrábica, que ocorreu no sábado (11), a Vigilância Ambiental vacinou 8.288 cães e 2.903 gatos, totalizando 11.191 animais. E durante a Pré-Campanha, no período de 18 de setembro a 08 de novembro, os Agentes de Combate às Endemias vacinaram 3.508 animais.

Confira os locais:

USF-FRAGOSO I

(Fragoso-4ª Travessa Agamenon Magalhães)

USF-FRAGOSO II

(Fragoso-Rua Agnaldo Esteves, nº 150)

USF-JOÃO ABIMAEL

(Torres Galvão-Ao Lado da Praça Airton Senna)

USF-MIGUEL RUFINO

(Torres Galvão- Rua Dom Pedro I, nº 250)

USF-CHÃ DA MANGABEIRA

(Chã da Mangabeira-Rua Bela Vista, S/N)

USF-NOBRE

(Nobre-Travessa do Nobre, nº 2887)

USF-AURORA

(Aurora- Rua da Aurora, nº 1007)

USF-ATHUR LUNDGREN I

(Arthur Lundgren I-Rua Belo Jardim, S/N)

USF-PARATIBE II

(Paratibe-Av. Lindolfo Collor, nº 1409)



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES-CJ.SANTA PAULINA

(Jardim Velho-Rua Santa Rita, n° 08)



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES-ARTHUR LUNDGREN II

(Arthur Lundgren II-Rua Petrolina, nº 85)

USF-MANOEL CALDAS

(Arthur Lundgren I-Rua Inanimada, S/N)

CEAMP

(Arthur Lundgren I-Av. Palmares, S/N)

IGREJA CATÓLICA-ARTHUR LUNDGREN II

(Arthur Lundgren II-Rua Salgadinho, S/N)

USF-ARTHUR LUNDGREN II BAIXO

(Arthur Lundgren II-Rua da Resistência, S/N)

USF-SEBASTIÃO AMARAL

(ParatibeAv. Lindolfo Collor, nº 1409)

CENTRO DE TRIAGEM VETERINÁRIO-PARATIBE

(Paratibe-Rua Genário Eustáquio de Andrade, nº 403)

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES-PARATIBE

(Paratibe-Rua Prefeito Antônio Vilela, nº 29)

USF-ALBERT SABIN I/II

(Arthur Lundgren I-Rua Maravilha, S/N)

CLUBE MUNICIPAL-PARATIBE

(Paratibe-Rua Doutor José Mariano, S/N)

USF-JARDIM PAULISTA I/II

(Jardim Paulista Baixo-Rua Seis, S/N)

USF-JARDIM PAULISTA III

(Jardim Paulista Baixo-Rua Cento e um, nº 25)

USF-JARDIM PAULISTA IV

(Jardim Paulista Baixo-Rua Cento e seis, nº 196)

SUJAP

(Praça de Jardim Baixo)

POLICLÍNICA HÉLIO INÁCIO

(Jardim Paulista Baixo-Rua Sessenta e três, S/N)

USF-JARDIM PAULISTA ALTO

(Jardim Paulista Alto-Rua Cento e sessenta, nº 245)

USF-FRANCISCO MEDEIROS DANTAS

(Mirueira-Av. João Paulo II, S/N)

USF-MIRUEIRA

(Mirueira-Travessa do Campo, nº 366)

HOSPITAL DA MIRUEIRA

(Mirueira-Estrada de Santa Casa, S/N)

