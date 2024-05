A- A+

Pernambuco envia cães para reforçar trabalho do Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul Binômios viajaram por via aérea, na madrugada desse domingo (19)

Dois cães foram enviados pelo Governo de Pernambuco para reforçar o trabalho do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado que atua no Rio Grande do Sul (RS), atingido por fortes chuvas nas últimas semanas.



Os binômios sargento Adilson e o cão Hulk e o cabo Gabriel e a cadela Ayla viajaram por via aérea, na madrugada desse domingo (19).



Juntos, eles se unem aos outros 21 bombeiros militares de Pernambuco e aos quatro agentes da Defesa Civil do Estado, que partiram do Recife no último dia 10, para a "Missão PE/RS".



Na ocasião, os animais não foram enviados por orientação do gabinete de crise do RS, que alertaram sobre o elevado nível da água naquele momento.



Agora, baseados nas previsões climáticas futuras, o Conselho Nacional de Bombeiro (Ligabom) solicitou ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o emprego dos binômios.

De acordo com o Governo do Estado, os binômios têm vasta experiência e certificações em situações de calamidade.



A cadela Ayla e seu condutor, cabo Gabriel, atuaram, inclusive, em operações de busca durante as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em setembro de 2023.



O Corpo de Bombeiros de Pernambuco enviou sete viaturas de salvamento com materiais para resgate de vítimas ilhadas e três botes infláveis para salvamento.



Os servidores enviados foram designados para atuar na região do Vale do Taquari - distante 120 km de Porto Alegre - e realizam buscas por desaparecidos em Lajeado, Cruzeiro do Sul e outros municípios gaúchos.

