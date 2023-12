A- A+

Pernambuco possui maior número de cães no Corpo de Bombeiros com certificação O Estado conta com dez cães certificados em diversas áreas de atuação

Os cães que atuam no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) são os mais certificados do país. Treinados e certificados para busca, resgate e salvamento, os dez cães da corporação conquistaram o número de 40 certificações válidas nesta sexta-feira (15), o maior número do Brasil.

Com relação à quantidade dos animais certificados, o CBMPE ocupa a 4° colocação nacional e 1° colocação do Norte-Nordeste.

O treinamento envolveu avaliações rigorosas para garantir a demonstração de habilidades essenciais, como capacidade olfativa aguçada, resistência física e obediência.



Os animais certificados, dependendo da categoria, são aptos a atuar em ocorrências que exijam pronta resposta a emergência, como desabamentos, deslizamentos, busca em mata e busca de cadáver.

Pernambuco conta com dez cães certificados, três em treinamento e dois aposentados. Esses animais são cruciais em diversas ações de salvamento, como no resgate de vítimas do deslizamento causado pelas chuvas em maio de 2022.



Treinamento de cães do CBMPE

O evento também promoveu a capacitação de 17 bombeiros militares como árbitros, sendo sete de Pernambuco e dez de outros estados do país.

