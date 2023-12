A- A+

Pesquisa identifica aumento da obesidade em cães e gatos; de 25 a 40% dos pets no Brasil são obesos Ofertar alimentação humana para pets desequilibra sua nutrição e impulsiona o aumento do seu peso

Ninguém gosta de negar um petisquinho ou comida fora da hora para seu animal de estimação, é fato. Este comportamento, porém, pode ser arriscado para a vida do animal. Segundo dados da Banfield Pet Hospital, rede norte-americana pioneira em cuidados veterinários, de 2011 a 2020, o número de cães brasileiros obesos ou com sobrepeso cresceu 108%, e o de gatos, 114%.

A pesquisa ainda indica uma tendência para o aumento destes números nos anos seguintes.

De acordo com o estudo, o Brasil conta com 25% a 40% dos pets em obesidade. A doença, além de contribuir para o sedentarismo, torna o animal mais vulnerável a outros problemas de saúde. A pesquisa ainda revelou que, embora 95% dos entrevistados se preocupem com a obesidade dos cães e gatos, 41% adiam a ida ao veterinário devido ao problema.

Uma alimentação inadequada é um dos principais causadores da obesidade em pets. Alimentos não balanceados e em quantidades excessivas, juntamente com a escolha de produtos de baixa qualidade nutricional, estão diretamente relacionados ao ganho de peso.

Por conta do movimento natural de humanização de pets, alguns tutores ofertam também alimentos humanos para os seus cães e gatos. Este comportamento desequilibra a nutrição dos animais e pode até causar intoxicação do pet, pois diversos alimentos humanos são tóxicos para animais.

Marcos Calsavara, diretor comercial da Brazilian Pet Foods, acredita é essencial que os tutores se conscientizem sobre as consequências da má alimentação e da falta de exercícios físicos para a saúde de seus animais.

"O tratamento da obesidade em pets pode ser desafiador, mas com o comprometimento dos tutores e apoio profissional, os resultados são extremamente gratificantes", contou.

Além da alimentação, outro fator que impulsiona o aumento do peso em animais é o sedentarismo, exacerbado pela vida em apartamentos e falta de espaços adequados para exercícios.

Dar um passeio com o pet e usar brinquedos dentro do ambiente doméstico pode ajudar tanto a controlar o sedentarismo quanto o tédio do animal.

Para que o animal tenha uma vida saudável e extensa, é necessário adotar uma dieta balanceada e específica para a espécie, idade e porte do pet. Apesar da dificuldade para negar coisas para os pets, garantir que ele se alimente de forma equilibrada é um ato de amor.

