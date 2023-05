A- A+

Pinscher morre após salvar crianças de ataque de rottweiller no Espírito Santo O tutor do pinscher informou que ele evitou o ataque do cão maior contra quatro crianças

Um cachorro pinscher salvou a vida de quatro crianças ao enfrentar um cachorro rottweiler nesta quinta-feira (25), no Espírito Santo. O ato de heroísmo, contudo, não poupou a vida do pequeno cãozinho Bili. Ele não resistiu aos ferimentos causados pelo ataque do rottweiler e morreu horas depois. As informações são da TV Gazeta.

De acordo com as famílias das crianças salvas pelo pequeno cãozinho, o rottweiler que tentou atacá-las já tinha histórico de violência. Apesar disso, ele era deixado solto com frequência.

"O Bili tava junto com as crianças brincando. Mas quando o Bili viu o cachorro se aproximando das crianças, ele atacou o cachorro com a coragem que não tem fim", contou à TV Gazeta Aderaldo Bergamo, tutor de Bili.

Aderaldo ainda informou que os pais das crianças não viram o início do ataque e chegaram logo após o início da briga entre os cães. Alguns minutos foram suficientes para ferir gravemente o pinscher.

Mesmo após o socorro prestado a Bili, que tinha pouco mais de um ano, o veterinário não conseguiu salvar o cãozinho. O pinscher teve uma parada cardiorrespiratória por causa dos ferimentos e não resistiu.

