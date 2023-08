A- A+

Plaza Shopping inaugura espaço fixo de convivência e lazer para cães e tutores O Jardim Pet Plaza tem 443,60 m² e fica localizado no jardim externo do mall

O Plaza Shopping inaugurou um local fixo voltado para cães e seus tutores, o Jardim Pet Plaza. A área, que conta com mobiliário de parque, brinquedos e circuitos para os cães brincarem e correrem à vontade, chega para atender a demanda de consumidores da Zona Norte do Recife que amam passear com seus cãezinhos. O acesso é gratuito, mas conta com algumas restrições de raça.



Jardim Pet Plaza



Jardim Pet Plaza Jardim Pet Plaza

Os cães de qualquer porte, exceto os considerados de guarda, podem acessar o espaço, desde que estejam de coleira ou peitoral com a devida identificação. No entanto, algumas raças não são permitidas como Akita, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor Belga-Malinois e Rottweiler. Também não é permitida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas.



O Jardim Pet Plaza ocupa uma área arborizada de 443,60 m² e funciona no mesmo horário do shopping: de segunda a sábado das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Entre os equipamentos disponíveis estão passarela, gangorra, circuitos de obstáculos, mesas e cadeiras para os tutores descansarem e acompanharem seus pets de perto.

O espaço fica na esquina da rua Dr. João Santos Filho com a Praça Jornalista F. Pessoa de Queiroz.

A novidade faz parte das ações em comemoração ao aniversário do Plaza Shopping, que completa 25 anos em setembro. Este ano, o mall também ampliou os espaços onde os cães podem permanecer com os seus tutores enquanto estes fazem alguma refeição. Atualmente, a Praça do Piano (L3) e os lounges das cafeterias The Coffee (L2), The Brownie Bakery (L3), Deltaexpresso (L4) e Cacau Show (L2) são pet friendly.



Veja também

Publicidade Legal - 11 de agosto de 2023 - Editais e Balanços