A- A+

Plaza Shopping promove "Nautau", com desfiles de looks e brincadeiras para cães O evento, que é gratuito, acontece neste sábado (16)

Voltado para cães, o “Natau Pet Plaza” acontece neste sábado (16), das 15h às 17h, com atrações, brincadeiras e desfile de looks temáticos no Plaza Shopping. O evento, que é gratuito e visa a reforçar o espírito natalino para cães e seus tutores, será realizado no Jardim Pet Plaza, situado na área externa do shopping.

Evento natalino para cães no Plaza Shopping

As brincadeiras e dinâmicas serão mediadas por profissionais de adestramento e recreação para que a interação entre os animais participantes seja facilitada.

Um desfile temático será organizado, prometendo muita fofura e irreverência para o público na ocasião, com direito a premiação dos três looks mais estilosos e sorteio final. Para deixar a experiência completa, os participantes ganharão mimos.

Serviço:

O que: Natau Pet Plaza – Plaza Shopping

Quando: neste sábado, dia 16 de dezembro, das 15h às 17h

Área do evento: Jardim Pet Plaza, situado na área externa do shopping

Proposta: atividades, brincadeiras e desfile para pets

Acesso gratuito

Veja também

Folha Pet Plaza Shopping promove "Nautau", com desfiles de looks e brincadeiras para cães