Ponto de doações para vítimas do Edifício Leme espera recolher também produtos para animais Bombeiros encerraram as buscas por animais no domingo (30) após o resgate da cadela Bela

O ponto para doações organizado por moradores de prédio ao lado do Edifício Leme, que desabou na última quinta-feira (27) e deixou seis mortos, recebe também arrecadações de produtos para higiene e cuidados de cachorros das vítimas do desabamento.

Tais Minelli, de 29 anos, é voluntária na ação e revelou que o trabalho segue firme na busca por mais recursos para os animais resgatados: "Estamos precisando muito de materiais para cuidados de cachorros, como produtos de higiene e comida para os animais. Recebemos alguns desabrigados pedindo por esse tipo de ajuda, então estamos tentando atuar nisso tambem", afirmou.

Uma das vítimas do desabamento que compareceu ao ponto de doações nesta quarta-feira (3) foi Maria Monique Pinto, de 42 anos, ao lado de sua cadela Bela, resgatada no último domingo (30).



A moradora revelou que, por mais que tenha passado três dias sem alimentação ou hidratação, a cachorra está bem após ter passado por cuidados médicos.

"A Bela está bem sim, está até animada. Passou os três dias embaixo dos escombros e não se alimentou, então está magrinha, mas agora está muito melhor. Trouxe ela hoje porque vi que ela estava bem", relatou.

Maria Monique compareceu ao local em busca de respostas sobre algum auxílio, mas não obteve mais informações.



Maria Monique com a cadela Bela, resgatada do Edifício Leme no último domingo (30) - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

O ponto de doações está localizado no Edifício Vila Atlântico IV, número 119, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. As arrecadações estão sendo feitas na garagem do prédio de maneira presencial durante todo o dia e os produtos serão distribuídos às 17h desta quinta-feira (4).

