Por qual motivo é preciso dar um alimento ideal para cada faixa etária e porte do pet? O alimento precisa seguir o consumo metabólico do pet para que ele se mantenha saudável

No mercado pet é possível encontrar ração para as mais variadas necessidades: pets castrados, filhotes, adultos, idosos, raças pequenas... Mas você sabe qual o motivo de toda essa variedade? É que, para cada porte, idade e especificações de saúde, as nutrições são diferentes.

Um cachorro da raça dobermann, por exemplo, não consome a mesma ração que um poodle. Isso acontece porque cãos menores possuem o metabolismo mais acelerado e consomem mais energia. Por isso, a alimentação dos pets de pequeno porte é majoritariamente formada por proteína e gordura. Já os de grande porte possuem o metabolismo mais lento e sua alimentação deve ser feita com uma ração equilibrada.

Cães e gatos castrados precisam de uma ração menos calórica. Após a cirurgia de castração, o animal tende a apresentar um aumento do sono e redução do gasto de energia. Para que ele não apresente doenças por conta da obesidade, a quantidade de gordura nos alimentos é menor.

Quando o pet fica idoso também é preciso mudar a ração. Marina Macruz, médica-veterinária da PremieRpet®, explica que a fase idosa para os cães de portes pequeno e médio tem início a partir de 7 anos, e para os de porte grande a partir dos 5 anos. No caso dos gatos, a partir dos 12 anos eles entram na senioridade.

Para o pet se manter bem e saudável na "melhor idade", é importante que o tutor tenha uma atenção especial com a alimentação.

"Cães idosos têm uma tendência à obesidade, por isso, devem ser estimulados a exercícios diários. Já para o gato idoso a tendência natural é o emagrecimento. Nesse caso, a atenção deve ser focada na quantidade de energia que vai ingerir por dia", explicou a médica-veterinária.

Segundo a médica-veterinária, o alimento para o idoso deve atender as necessidades nutricionais específicas dessa fase da vida, considerando necessidade energética, a preservação da massa muscular, a oferta de ingredientes para proporcionar mais vitalidade, saúde articular, equilíbrio intestinal, saúde oral, prevenção de problemas de saúde decorrentes do avanço da idade e o bom funcionamento do organismo como um todo. O formato do grão também tem importância neste período uma vez que precisa facilitar a preensão e mastigação.

É fundamental seguir as recomendações para porte e fase de vida do animal, mas a troca de alimento não deve ser feita de forma repentina.

"O ideal é contar com a orientação do médico-veterinário, que poderá indicar o alimento mais adequado para cada cão ou gato e realizar a troca gradativa conforme indicado na embalagem. Esse cuidado é muito importante para garantir a saúde do pet e facilitar sua adaptação ao novo alimento, o que inclui o processo digestivo", orientou a veterinária.

