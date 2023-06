Por que cães castrados mudam o comportamento? Entenda

A- A+

Cães castrados apresentam algumas mudanças no comportamento, principalmente se a castração acontecer com o pet "novo", com idade até dois anos. Na maioria dos animais castrados, o primeiro comportamento apresentado é a redução nas fugas. Há uma redução no instinto reprodutor. Além disso, há alterações como redução da agressividade e na territorialidade dos animais castrados.

Cadelas aguardando procedimento de castração

Apesar de não ser uma regra, cães castrados tendem a apresentar em seu comportamento:

-Menos escapadas

-Menos ansiedade

-Menos agressividade

-Melhora nos hábitos de xixi

-Maior tendência ao sedentarismo

“Essa questão comportamental está muito relacionada também a questão da idade em que a castração acontece. Alguns comportamentos que são mais relacionados à questão hormonal, como no caso do macho com a demarcação de território e a atração por fêmeas cio, e no caso da agitação que pode acontecer em fêmeas que estão no cio. Todos esses comportamentos vão ficar alterados após a castração, por conta da supressão dos hormônios. Mas alguns comportamentos acabam virando hábito, então quando o animal é castrado mais tardiamente, mais velho, alguns desses hábitos podem persistir”, explicou a Grazielle Anahy de Souza Aleixo, professora de Clínica Cirúrgica Veterinária na UFRPE.



De acordo com a professora, tutores que optam pela castração do seu pet estão agindo não só por essas características comportamentais, mas também pela prevenção de problemas futuros que podem ser desenvolvidos quando o animal estiver senil. “O tutor que castra o animal ele está fazendo esse ato de amor porque ele está prevenindo várias doenças que esses animais poderiam vir a ter na velhice”.

Por mais que a castração tardia acarrete problemas relacionados aos hábitos (que não mudam com tanta facilidade após a castração de um animal com mais idade) e também sobre a maior propensão a desenvolver tumores, a professora informou que não é indicado castrar o pet enquanto seu corpo ainda não é adulto. Animais castrados precocemente possuem, por exemplo, mais tendência ao desenvolvimento de doenças osteoarticulares, pois o organismo desse animal entende que ele não entrou na puberdade ainda, e as placas de crescimento não param.

Cães de tamanhos diferentes precisam ser castrados em idades diferentes

O ideal é procurar um profissional da veterinária para orientar antes de decidir pela castração. Mas, de modo geral, a cirurgia de castração pode ser feita com segurança a partir das seguintes orientações:



Fêmeas

Pequeno porte: Após o primeiro cio

Médio porte: Após o primeiro cio

Grande porte: Após o segundo cio



Machos

Pequeno porte: Perto de 1 ano de idade

Médio porte: Perto de 1 ano de idade

Grande porte: Após um ano e meio de idade

Confira como funciona a castração para cães machos e fêmeas:



Cadelas

Em cadelas, a castração consiste na retirada do útero e dos ovários por uma incisão no abdômen. Por conta dessa remoção, os hormônios produzidos pelo útero e ovários apresentam uma baixa no organismo do animal. E, claro, a cadela castrada também não apresenta cio, o que pode ser visto como um grande problema para tutores de pets.

Sem o cio, as cadelas apresentam menos risco de fugas em busca de parceiros. Além disso, tutores precisam lidar menos com o período de sangramento, inchaço da vulva, vermelhidão discreta na região, lambedura genital, carência e inquietação que as cadelas apresentam quando nessa fase..

Machos

A castração em cães machos consiste na remoção dos testículos. Para esses animais, a queda da testosterona é o sinal de maior influência na mudança comportamental.

O comportamento do animal após o procedimento costuma apresentar redução na demarcação de local com urina e de comportamentos sexuais (como excitação constante, tentativa de agarrar pessoas ou objetos e, algumas vezes, agressividade).

Veja também

Publicidade Legal - 1º de junho de 2023 - Editais e Balanços