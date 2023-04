Por que devemos escovar os dentes dos cães e gatos?

A- A+

Sabe aquele ditado sobre a saúde começar pela boca? Não serve só para humanos. Os cães e gatos também precisam de cuidados com os dentes. Quatro a cada cinco animais de estimação podem desenvolver periodontite, de acordo com a Comissão de Animais de Companhia (Comac) do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan). A doença é uma espécie de infecção bacteriana que afeta as gengivas e os dentes dos animais. Ela pode ser prevenida com escovação.

No estágio inicial, pode ser facilmente tratada, porém pode evoluir para uma doença mais grave quando não há tratamento e prevenção.

"Cuidar da saúde bucal é essencial. Existem muitas bactérias na boca que podem ser prejudiciais à saúde, tanto em humanos como de animais. Dentre elas, a periodontite. Esta doença pode causar desconforto, dores, sangramento oral, inchaço e até a perda completa dos tecidos de sustentação e dos dentes dos animais. Por isso, a prevenção é tão importante", explicou Aline Gaino, veterinária da Soft Care.

Com o objetivo de sensibilizar tutores acerca do tema, segue uma lista de dicas essenciais para a saúde bucal de cães e gatos:

1. Acostume seu animal de estimação à escovação desde filhote. A escovação dos dentes deve ser iniciada nos primeiros meses de vida dos pets, com produtos específicos para o animal e sua idade.

“Pets idosos, a partir de 7 anos, apresentam maior probabilidade em desenvolverem doenças periodontais graves, que podem levar a cirurgias que vão desde a remoção do cálculo dentário até a remoção total dos dentes, por isso se faz necessária a prevenção com a escovação frequente e a consulta com veterinário para avaliação da saúde bucal”, explicou a veterinária Aline Gaino.

3.Leve o seu mascote para consultas de rotina. Os pets devem passar por consulta veterinária de rotina pelo menos uma vez ao ano ou quando houver a suspeita de sintomas ou doenças bucais. Quanto mais cedo essas alterações forem diagnosticadas, mais assertivo é o tratamento.

