Por que gatos possuem a língua áspera? 

A língua de um gato, diferente de um chocolate muito comum que leva esse nome, não é lisinha. Com estruturas chamadas de papilas em formato de espinhos, o órgão muscular é rugoso e crucial para a alimentação, hidratação e higienização de felinos.

Em um vídeo publicado no Instagram, o técnico veterinário Peter Carlos, da Flórida, nos Estados Unidos, mostra em detalhes como é a língua de um gato. As papilas que cobrem o órgão muscular podem ser comparadas a pelos, mas sua estrutura é mais parecida com as unhas dos felinos.

As papilas são feitas de proteína e queratina, por isso se assemelham às garras dos gatos. Com estrutura em formato de gancho, elas facilitam o ritual de higiene dos gatos, que tomam banho com lambidas. Na natureza, felinos também usam as papilas para auxiliar na hora de separar a carne de suas presas dos ossos. Quando o animal bebe água, as papilas agem como estrutura mecânica para transporte do líquido para a boca, o que aumenta a quantidade de água ingerida a cada gole.

O revestimento da língua cumpre funções mecânicas e gustativas especializadas. De acordo com o pesquisador Cristiano de Oliveira Schuingues, da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), as variações morfológicas da língua de felinos podem estar relacionadas com o tipo de alimentação e adaptação do animal às condições ambientais.



Predadores, os felinos fazem uso das papilas na alimentação para um maior aproveitamento de suas presas. Não há sobras na natureza, pois o animal não é capaz de prever quando fará sua próxima refeição. As estruturas também são usadas na limpeza, já que os animais são em sua maioria independentes.

