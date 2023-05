A- A+

Praça com cafés de shopping na Zona Norte é novo espaço pet friendly do Recife Tutores de pets formam 40% do público do shopping

Cães e gatos serão bem-vindos na Praça do Piano e em suas cafeterias, no Plaza Shopping, Zona Norte do Recife. O local anunciou, nesta sexta-feira (26), que os lounges das cafeterias The Coffee (L2) e The Brownie Bakery (L3) passaram a ser pet friendly.

Os espaços ampliam os ambientes do shopping onde é permitido circular e fazer refeições na presença dos doguinhos. As cafeterias Deltaexpresso (L4) e Cacau Show (L2) já ofereciam essa opção.

A iniciativa de incluir mais locais voltados para pets e seus tutores visa atender o público geral do shopping que, de acordo com o mall, tem tutores de pets em 40% de sua formação.

No local, algumas raças de cães não são permitidas, mesmo que estejam utilizando focinheira: Akita, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Boxer, Bull Terrier, Bullmastif, Chowchow, Dálmata, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor Belga-Malinois, Rhodesian, Rottweiller e Sharpei.

Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas. Também não é permitida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Os tutores são responsáveis pelas ações de seus pets e pelo bom convívio nas áreas pet friendly do shopping.

Os cães precisam estar no colo, em bolsas de passeio, em carrinhos ou guiados por uma coleira.

