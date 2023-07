A- A+

Prefeitura do Recife promove evento de adoção de animais no Parque Dona Lindu neste domingo (30) Ação ocorre em comemoração ao Dia do Vira-Lata, e deve dar aos animais condições melhores de vida

A Prefeitura do Recife realiza, no próximo domingo (30), das 13h às 17h, um evento especial para adoção de animais resgatados pela Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (SEDA) e pelo Centro de Vigilância Ambiental (CVA). A iniciativa celebra o Dia do Vira-Lata, comemorado oficialmente na segunda-feira (31), e acontece no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital.

O objetivo é tentar dar aos animais que vivem no CVA e estão aptos para adoção, uma nova casa, com melhores condições de vida e desenvolvimento. Assim, o evento pretende reunir famílias para conhecerem os bichinhos e realizarem a ação de maneira responsável e consciente.

“O Dia do Vira-Lata é uma data muito especial, que celebra a importância dos animais sem raça definida, que muitas vezes são deixados de lado em detrimento de raças mais populares. Nossa palavra de ordem é: vira-lata vira amor! Essa é uma oportunidade de mostrar que cada serzinho merece uma chance de ser amado e ter uma vida feliz e saudável”, pontuou Andreza Albuquerque, secretária Executiva dos Direitos dos Animais.

Diversas Organizações Não-Governamentais (ONG) de proteção animal também participarão da atividade, expondo e vendendo produtos cuja renda será revertida em ração, remédios e apoio ao trabalho de protetores de animais do Recife. O evento contará com cães e gatos de diferentes idades e portes.

Requisitos para adoção

Para adotar um dos animais já castrados, é necessário ser maior de idade, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Além disso, a equipe da prefeitura realizará entrevistas para garantir que as adoções sejam feitas de maneira responsável.

Além do evento de adoção, a SEDA também estará com equipe a postos para realizar o pré-agendamento de cães e gatos no Hospital Veterinário do Recife e o registro de denúncias de maus-tratos.

Veja também

Acre Rebelião em presídio do Acre chega ao fim e governo confirma cinco mortes