Presidente Lula posta foto com seus pets para simbolizar o Dia Nacional dos Animais

O presidente Lula e a primeira dama, Janja, postaram uma foto para simbolizar o Dia Nacional dos Animais nesta terça-feira (14). Ao lado das cadelinhas Resistência e Paris, a foto do casal incentiva adoção de pets e a legenda faz menção à luta contra maus-tratos de animais.

"Com Resistência e Paris, para simbolizar este Dia Nacional dos Animais e reforçar nosso compromisso pelos direitos de todos os animais, de combater o abandono e os maus tratos", diz a postagem feita no Instagram do presidente Lula.

A cadelinha Paris costuma acompanhar a primeria dama em lives nas redes sociais.

Resistência foi adotada por Janja após ficar em frente à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o agora presidente diplomado ficou preso para cumprimento de sua pena no caso triplex - anulado pelo STF em 2021. À época, a socióloga fazia parte da vigília que se solidarizava com Lula na prisão.

A cadela Resistência é uma vira-lata, ou Sem Raça Definida (SRD), que subiu a rampa do Palácio do Planalto ao lado do presidente e da primeira dama na cerimônia de posse da presidência do Brasil em 2023. A cerimônia foi marcada pelo simbolismo de todas as representações que serão priorizadas no governo que foi assumido pelo presidente Lula.

