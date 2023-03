Preso homem que matava e incinerava cães em Camaragibe; PCPE investiga se carne era comercializada

A- A+

Um homem de 52 anos foi preso em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na última quinta-feira (2) por maus tratos contra cães. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram a partir de denúncias de que o homem matava e queimava os animais em sua casa. A investigação analisa se o homem, que era ambulante e vendia alimentos no Terminal Integrado de Camaragibe, utilizava os restos dos cães no preparo das comidas.

A prisão em flagrante foi feita pela Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), que achou, na casa do homem, carcaças de três cachorros carbonizados e indícios de fogueiras acesas recentemente. Os agentes da Polícia Civil encontraram ainda uma carne que será periciada pelo Instituto de Criminalística; há suspeita de que as carnes eram extraídas dos animais para comercialização.

Segundo a delegada Margareth Galdino, da Depoma, o suspeito alegou que os animais morriam naturalmente e eram incinerados sem vida. A investigação encontrou, na residência do homem, dez cães vivos, ao menos outros três foram mortos; no local, de acordo com a polícia, não havia boas condições de higiene e alimentação adequada para os animais. O homem responderá pelo crime de maus tratos, que prevê, em caso de condenação, pena de reclusão entre 2 e 5 anos.

A Polícia Civil indica, ainda, que há um mecanismo de denúncias vinculado à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente. O número para contato é (81) 994887366, com WhatsApp. De acordo com a corporação, as denúncias de casos de maus tratos aos animais e outros crimes relacionados a questões ambientais são apurados com celeridade.

"A Depoma tem feito alguns flagrantes semelhantes ao desse homem. Em alguns casos, o flagrante não acontece, mas conduzimos uma inquérito para apurar a situação. As investigações relacionadas a casos de maus tratos de animais aumentaram significativamente desde que o canal de denúncias foi implantado. Todo mês, a delegacia investiga cerca de dez situações do gênero", diz a delegada Margareth Galdino.

