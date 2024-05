A- A+

Primeira-dama Janja adota cachorrinha resgatada em tragédia climática no Rio Grande do Sul Pet ganhou o nome de Esperança

Em meio ao desastre climático que atinge o Rio Grande do Sul, afetado por fortes chuvas desde a última semana, um gesto de amor e esperança.

Nesse domingo (5), durante visita presidencial ao estado, a primeira-dama do País, Janja Lula da Silva, esteve na cidade de Canoas e adotou um pet.

A cachorrinha, que ganhou o nome de Esperança, foi resgatada pela Associação 101 Viralatas, que acolhe outros 400 animais na mesma situação.



Na sede da instituição, que realiza campanha de doação, Janja entregou uma tonelada de ração para alimentar os animais resgatados das enchentes.

Nas redes sociais, Janja publicou um vídeo com a cachorrinha no colo ainda durante visita ao abrigo. Depois, o animal aparece no avião presidencial, no colo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Essa é a Esperança, o mais novo membro da nossa família. Ela foi resgatada em Canoas, em meio à tragédia que aflige o Rio Grande do Sul. São milhares de pessoas e animais que sofrem a consequência da crise climática", afirmou Janja.

Ainda na publicação, a primeira-dama destaca que, além de mãe e pai, Esperança ganhará duas irmãs, Resistência e Paris, também adotadas pelo casal em outras ocasiões.

"Não tem nada melhor no mundo que um cachorrinho. É uma alegria. Eu tenho duas e agora vou ter três", disse Lula, enquanto fazia um carinho no pet.

