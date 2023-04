Qual a hora certa de dar banho em filhotes de cachorro?

A- A+

Assim que um cãozinho nasce, o comum é que ele fique ao lado de sua mãe. Ela vai limpá-lo da melhor forma, a forma que a natureza delimita como mais saudável para os dois. Mas quando deve ser feita uma intervenção humana na higiene do filhote? A medicina veterinária orienta que o banho em filhote de cachorro seja feito apenas após o recebimento de todas as primeiras vacinas do animal.

O filhotinho precisa tomar três doses da vacina V10 e uma dose da vacina antirrábica antes desse primeiro banho ser feito. A primeira dose da V10 é dada com 45 dias do nascimento do cachorro, a segunda e terceira doses são dadas com 28 dias de intervalo. A vacina antirrábica é aplicada junto com a última dose da V10. Somando todos os dias de intervalo para cada dose (45+28+28) dá pouco mais de três meses para que o animal possa tomar o primeiro banho.



A vacina V10 protege contra as principais doenças que acometem os cães: cinomose, parainfluenza adenovirose tipo 2, parvovirose, coronavirose e quatro tipos de leptospira. Já a vacina antirrábica, com aplicação anual, protege contra o vírus da raiva.

Mas por que o cãozinho não pode tomar banho antes de tomar essas vacinas?

De acordo com a veterinária Danielle Rito, veterinária da Vet4all e do Plantão Hospital Veterinário 24h da Madalena, o animal fica muito suscetível a doenças se tomar banho sem estar imunizado.

"Sem estar vacinado o cãozinho tem a imunidade muito baixa. Então, se a gente for dar banho, o banho por si só já baixa ainda mais a imunidade do pet", explicou.

Se o tutor perceber que o filhotinho está sujo (algo que cause incômodo nele ou mau cheiro), algumas outras alternativas podem ajudar:

-"Banho de Gato": Limpar o pet com um pano de algodão molhado apenas com água morna.

-Banho seco: Encontrados em diversos pet shops, os banhos secos podem ajudar na higienização do pet sem colocar sua saúde tão em risco quanto um banho com água. O produto usado deve ser específico para filhotes.

Danielle ainda reforçou que até encerrar esse ciclo vacinal o animal não deve nem sair de casa.

"Ele não pode estar em contato na rua com outros cães, andando em parques e essas coisas sem tomar vacina. Pois esses locais têm muitos animas e não dá para saber se todos esses outros pets estão vacinados, então filhotes ficam suscetíveis a muitas viroses na rua", comentou.

Após o período de vacinação, é preciso ainda que o tutor lembre que o animalzinho é um filhote e o banho deve ser dado com muito cuidado.

"Pode dar banho em casa, desde que sejam usados produtos específicos para filhotes, um shampoo para filhotes. Além disso, é preciso tratar o pet como um bebezinho. Usar água morna, pois você não vai dar um banho em um bebê com água gelada, colocar numa bacia pequena, pegar com cuidado, pois ele é muito filhotinho e frágil ainda", explicou Danielle.

Se o tutor está tendo sua primeira experiência com pets, é preciso também ter cuidado com a quantidade de banhos. Cães não precisam tomar banho todo dia. A recomendação veterinária é de banhos semanais e, no máximo, duas vezes na semana. Excesso de banhos pode fragilizar o pet.

