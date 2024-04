A- A+

Raças do Brasil: buldogue campeiro, adaptado para lidar com gado e amado por ser dócil O buldogue campeiro é uma raça ativa e musculosa, que precisa de atividade física em seu cotidiano

Se você é fã dos fortes buldogues e ainda não conhece o brasileiríssimo buldogue campeiro, o Folha Pet veio acabar com isso. Natural da região sul do país, ele está entre as seis raças brasileiras de cães reconhecidas pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).

Os buldogues campeiros foram usados inicialmente para pastoreio de gado, mas suas qualidades que mais conquistam fãs fogem da sua força física. O pet é fiel, corajoso, dócil e de fácil adaptação.



Filhotes de buldogue campeiro / CBKC

Forte, musculoso e potente, o buldogue campeiro é de porte médio, com cerca de 48 a 58 cm de cernelha (ponto mais alto do ombro de um cão). Seu peso ideal varia entre 35 a 45 quilos. A pelagem é curta e densa, geralmente nas cores preto, preto e branco ou tigrado. Suas orelhas são pequenas e caídas enquanto a cauda é curta e reta.

Forma física de um buldogue campeiro / CBKC



Existem algumas teorias referentes ao seu surgimento no país, entre elas a que diz que a raça tem suas origens ligadas ao cruzamento entre Buldogue Inglês e Bull Terrier, vindos da Europa em meados do século 18. O termo "campeiro" refere-se ao fato de que esses cães foram originalmente usados para ajudar fazendeiros a lidar com o gado e outras atividades do campo.



Buldogue campeiro realizando pastoreio de gado / CBKC

Apesar de sua boa adaptação para o trabalho para o qual era usado, o buldogue campeiro se destaca por sua fidelidade, tenacidade, coragem, tranquilidade, vigilância, companheirismo e docilidade, principalmente com crianças. A raça não é agressiva, mas reage se considerar a existência de uma ameaça a sua família tutora ou a si.

O buldogue campeiro também é muito ativo e musculoso, o que significa a necessidade de uma alimentação rica em nutrientes. A recomendação é que o veterinário determine a dieta a ser seguida pelo animal.

O buldogue campeiro é um cão de fácil adaptação, desde que possa fazer atividades físicas com frequência

Além disso, logicamente, pelo seu histórico de atuar em pastoreio de gado, a raça precicsa da atividade física em seu cotidiano. Por isso, o cãozinho precisa de uma vida ativa para ser saudável.

Os buldogues campeiros são saudáveis, no geral, mas podem apresentar algumas doenças hereditárias, como displasia de quadril e problemas respiratórios.

