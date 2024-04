A- A+

Raças do Brasil: conheça a ovelheiro gaúcho, a "Lassie" brasileira O pet é declarado Animal Símbolo do Rio Grande do Sul

A referência do título talvez pegue só os 50+ e conhecedores de séries clássicas com a presença de cães, mas é uma forma muito prática de explicar como a raça brasileira ovelheiro gaúcho se parece com a raça collie, do personagem do seriado "Lassie", que fez sucesso entre os anos 1950 e 1980 no Brasil. Natural do Rio Grande do Sul, o ovelheiro gaúcho é descendente de cães de pastoreio vindos com espanhóis e portugueses para o Brasil.

A aparência do ovelheiro gaúcho remete um pouco ao collie, mas uma das coisas que diferencia as duas raças é o focinho mais curto da espécie brasileira. Além disso, nossa "Lassie" possui estrutura mediana, grande resistência, agilidade e rusticidade. A pelagem pode ser preta, preto e branco ou branco e dourado. Na parte baixa do corpo há uma despigmentação parcial. Seu focinho é reto, suas orelhas são triangulares e eretas ou semi-eretas.

Tradicionalmente, a raça tem grande aptidão para pastoreio, guarda e companhia. Os cães são utilizados há muitas décadas como auxiliares na agropecuária, tanto no trato com as delicadas ovelhas quanto com um rebanho bovino quando necessário.



O ovelheiro gaúcho é destinado para pastoreio em muitos pastos no Rio Grande do Sul - ovelheirogaucho.com.br / Reprodução

Sua criação foi feita de forma natural no ambiente rural da região por muitos anos, por isso não se tem data específica do surgimento da raça no Brasil. Apesar disso, o cão está presente há tanto tempo que faz parte das tradições da identidade do estado e está associado historicamente com as lidas no campo e a parceria ao lado dos gaúchos.

Em 2020, o ovelheiro gaúcho foi declarado Animal Símbolo do Rio Grande do Sul, com reconhecimento de patrimônio cultural e genético do estado.

Ovelheiros gaúchos costumam ser dóceis e amigáveis com as pessoas com quem convivem. Por sua capacidade de aprendizagem, assimilam truques com bastante facilidade. São cães que lidam bem com crianças e se adaptam facilmente ao ambiente familiar. Essa característica faz com que sua presença seja cada vez maior, não somente no meio rural, mas também nos grandes centros urbanos.

O ovelheiro gaúcho lida bem com crianças - ovelheirogaucho.com.br / Reprodução

Tranquilos ao ponto de serem considerados pacatos por muitas pessoas, ovelheiros gaúchos são cães de alerta. Eles ladram e avisam quando algum estranho se aproxima do seu território ou de seus tutores.

