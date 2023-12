Raças do Brasil: fila brasileiro, a primeira raça brasileira reconhecida internacionalmente

A- A+

Inicialmente destinado apenas para o trabalho de cão de guarda, o fila brasileiro é a primeira raça reconhecida como brasileira pela Federação Cinológica Internacional (FCI). Como características, eles são tranquilos, gostam de ambientes caseiros e possuem um alto impulso de proteger seus tutores.

Apesar do grande porte, o fila brasileiro tem muita paciência, especialmente com crianças. Além disso, seu senso de proteção faz com que fique atento aos cuidados com os pequenos que vivem em seu cotidiano.

Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBJC), o fila brasileiro apresenta muita determinação, coragem e inteligência emocional. O pet desenvolve uma ligação muito intensa com a família que o adota, sendo capaz de se colocar em sacrifício.



O fila brasileiro não vocaliza muito, mas demonstra sua fidelidade por meio da presença constante ao lado de quem ama.

Por conta do seu forte impulso à proteção de seus tutores, o pet tem aversão a estranhos e deve ser treinado ainda filhote para saber lidar com pessoas que não fazem parte do seu ciclo familiar.

O animal é bastante silencioso, consegue se mover furtivamente e tem uma mordida forte, por isso deve-se ter cuidado redobrado com sua interação com estranhos.

A origem do fila brasileiro está atrelada à colonização do país, quando europeus trouxeram para cá os seus cães de trabalho. Porém, assim como acontece em outras raças antigas, a exata origem genética da raça é desconhecida.

Existem várias teorias de como a raça se originou. A considerada mais plausível e com mais embasamento, é a de que o fila brasileiro descende de grandes cães portugueses e espanhóis trazidos ao Brasil durante a União Ibérica, ou mais tarde. As raças Mastín leonés (variedade funcional do Mastim espanhol), Rafeiro do Alentejo, Alão português (extinto), Cão de gado transmontano e Cão de Castro Laboreiro são apontadas como originárias do fila brasileiro.



A identificação física do pet se dá por um corpo de grande porte e massa muscular privilegiada. Sua pele é “mais solta”, apresentando rugas, e sua pelagem é tigrada, com tons de marrom, preto, cobre e dourado. A identificação física do pet se dá por um corpo de grande porte e massa muscular privilegiada. Sua pele é “mais solta”, apresentando rugas, e sua pelagem é tigrada, com tons de marrom, preto, cobre e dourado.

O pet pode ou não apresentar marcação branca nas patas, peito e ponta da cauda. Em seu olhar, é possível notar uma expressão constante de calma e atenção.

O focinho é escuro e ligeiramente mais curto que o crânio. A orelha tem um formato de "V" na ponta e se apresenta em declive na maior parte do tempo. Quando o animal está atento, a orelha eleva-se um pouco acima da inserção.

