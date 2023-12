A- A+

Raças do Brasil: terrier brasileiro, conheça a história da raça tão cheia de energia e inteligência A raça foi desenvolvida de forma natural no Brasil, a partir do cruzamento de cães vindos da Europa

Com temperamento festivo, inteligência notável e porte médio, o terrier brasileiro, também conhecido como fox paulistinha, é uma das raças caninas do Brasil mais procuradas por famílias. Ele está entre as seis raças brasileiras de cães reconhecidas pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC). Sua origem data do início do século 20, sem data específica, pois sua concepção se deu de forma não controlada.

O desenvolvimento da raça se deu após um período em que jovens brasileiros partiam para estudar em instituições europeias. Na volta para o Brasil, boa parte vinha com família formada e até um cãozinho. Considerados ideais para o convívio com famílias, os diversos tipos de terrier que habitavam a Europa no início do século 20 chegaram também o Brasil. A raça não só se adaptou ao ambiente como se reproduziu com cães que já viviam no país. Esse cruzamento gerou o que conhecemos hoje como terrier brasileiro.



Imagem frontal do terrier brasileiro

A linhagem teve características de fenótipo fixadas em poucas gerações. Ele é um cão de médio porte, mas não muito pesado, com aproximadamente 10 kg, esbelto, bem equilibrado e com estrutura firme. Sua pelagem é bem densa, curta e lisa. Os pelos são tão colados que não é possível ver a pele. A cor predominante é branca, com marcações em preto, marrom ou bege. Os olhos do animal podem ser de cor azul, verde, âmbar, cinza ou marrom.



Terrier brasileiro

O pet é extremamente amável com quem convive, mas pode apresentar comportamento desconfiado com estranhos. Para melhor adaptação, é recomendável a socialização do pet com pessoas que não são da família desde filhote.

Além disso, o terrier brasileiro é um cão cheio de energia, que aparenta estar sempre alerta. O pet lida bem com comandos e, se estimulado, pode aprender truques e até participar de esportes caninos.

