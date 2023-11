A- A+

As cidades-irmãs Recife e Olinda promovem vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado (11).

No Recife, são 16 pontos de imunização dispostos das 8h às 17h.

Em Olinda, 36 localidades farão a vacinação das 8h às 16h.

O tutor não precisa apresentar nenhuma documentação, apenas o cartão de vacina do pet. Quem não tiver o documento receberá um novo no final da imunização.

Os cães e gatos com idade a partir de quatro meses devem ser vacinados, mas fêmeas não podem ser imunizadas caso estejam gestantes ou amamentando. Também fica impossibilitado de vacinação o animal que for identificado com alguma doença.

Confira a lista de locais em cada cidade:

RECIFE



Distrito Sanitário I

• Clube de Mães Santa Mônica: Rua dos Casados, s/n, Santo Amaro (por trás do Hospital de Câncer de Pernambuco)

• Vacinação Itinerante: Santo Amaro e Coelhos (porta a porta em criatórios)

Distrito Sanitário II

• Alto do Deodato: Rua Alto do Deodato, 162, Água Fria (próximo ao mercadinho Pétala)

• Vacinação Itinerante: Água Fria (porta a porta em criatórios)

Distrito Sanitário III

• Praça Joca Leal: Largo de Casa Amarela, Casa Amarela

• Vacinação Itinerante: Casa Amarela (porta a porta em criatórios)

Distrito Sanitário IV

• Academia da Cidade da Beira Rio: Av. Beira Rio, Torre

• Praça do Engenho do Meio: Rua Antônio Curado, Engenho do Meio

Distrito Sanitário V

• Novo Atacarejo Afogados: Estrada dos Remédio, 669, Afogados

• Vacinação Itinerante: Afogados / Jardim São Paulo (porta a porta em criatórios)

Distrito Sanitário VI

• Praça Jardim América: Rua Itacambira, S/N, Ipsep (próximo ao antigo SUPERET)

• Academia da Cidade Brasília Teimosa: Av. Brasília Formosa, s/n, Brasília Teimosa

Distrito Sanitário VII

• Mercado Público de Nova Descoberta: Av. Vereador Otacílio de Azevedo, Brejo de Beberibe

• Unidade de Saúde Iná Rosa Borges: Rua Senador Milton Campos,60, Vasco da Gama

Distrito Sanitário VIII

• Terminal de Ônibus de Jordão Baixo: Rua Dr. Álvaro Ferraz, s/n, Jordão (ao lado do Supermercado Econômico)

• Farmácia Pague Menos: Av. Dois Rios, s/n, Ibura (ao lado da Igreja de Santo Expedito)

OLINDA



• USF JARDIM BRASIL II: Av. Antônio da Costa Azevedo,s/n, JARDIM BRASIL

• TERMINAL DE JARDIM BRASIL I:Rua Pernambuco, s/n, JARDIM BRASIL

• ESCOLA AGEU MAGALHÃES: Rua Ageu Magalhães, nº758, VILA POPULAR

• ASSOCIAÇÃO NOVA OLINDA: Rua Teodolo Valença, s/n, ÁGUAS COMPRIDAS

• USF CAJUEIRO: Rua Austrália ,nº50, ÁGUAS COMPRIDAS

• USF ÁGUAS COMPRIDAS I E II:Estrada de Águas Compridas, s/n, ÁGUAS COMPRIDAS

• USF ÁGUAS COMPRIDAS III: Rua Nelson de Melo Paz Barreto, nº425, ÁGUAS COMPRIDAS

• USF NOVA OLINDA: Rua Castro Alves, s/n, ALTO NOVA OLINDA

• POLICLÍNICA SÃO BENEDITO: Rua Dunas, s/n, SÃO BENEDITO

• ESCOLA METODISTA: Av. Leopoldino de Melo, nº437, CAIXA D´ÁGUA

• USF CAIXA D´ÁGUA: Rua Francisco José, s/n, CAIXA D´ÁGUA

• USF PASSARINHO: Estrada de Passarinho, s/n, PASSARINHO

• TERMINAL DE PASSARINHO: Estrada de Passarinho, s/n, PASSARINHO

• CASA DE DONA MIRIAM: Rua Carolina, nº43, CAIXA D´ÁGUA

• USF VILA TAMANDARÉ: Rua José Carolino, nº 388, PEIXINHOS

• USF SAPUCAIA I E II: Rua 2 de Fevereiro, s/n, AGUAZINHA

• USF JARDIM BRASIL V: Rua Marechal Castelo Branco, s/n, AGUAZINHA

• USF SAPUCAIA I: Rua Petrópolis, nº209, SAPUCAIA

• CASA DE DONA LEONILDE: Rua da Boa Vontade, nº116, AGUAZINHA

• USF AZEITONA I: Rua Belmiro Odilon de Oliveira, nº170, PEIXINHOS

• USF AZEITONA II: Trav. Do Cajueiro, nº445, PEIXINHOS

• USF SÍTIO NOVO: Rua Isabel Burgos Vieira Ferreira, nº149, SÍTIO NOVO

• ESCOLA MANOEL BORBA: Rua Benjamim Constant, s/n, SÍTIO NOVO

• MARTAGÃO GESTEIRO: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, SALGADINHO

• ASSOCIAÇÃO BOI MENINO: Av. Nacional, nº390, PEIXINHOS

• USF VILA POPULAR: Av. Brasília, s/n, VILA POPULAR

• RESIDÊNCIA DONA HELIUDE: Rua Debora Regis Nº304 CIRETRAN, PEIXINHOS

• ACADEMIA DA CIDADE: Rua Tijuca, s/n, ALTO DA CONQUISTA

• USF ALTO DA CONQUISTA: Rua Tijuca, nº1330, ALTO DA CONQUISTA

• IGREJA BATISTA: Rua Apóstolos, nº242, ALTO DA CONQUISTA

• CASA DA ACE IVONEIDE: Estrada da Mirueira nº 27, ALTO DA CONQUISTA

• ESCOLA PASTOR DAVI: Rua Anatomia, s/n, ALTO DA BONDADE

• ESCOLA MINISTRO MARCOS FREIRE: Av. Pirâmide, s/n, ALTO DO SOL NASCENTE

• USF ALTO DO SOL NASCENTE: Rua Montevidéu, s/n, ALTO DO SOL NASCENTE

• IGREJA METODISTA: Rua da Linha, nº2500, ALTO DA BONDADE

• ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ALTO DA BONDADE: Rua da Linha, s/n, ALTO DA BONDADE

