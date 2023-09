Recife inicia campanha para vacinação de cães e gatos contra raiva nesta quinta (28); saiba mais

A- A+

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Sáude, inicia, nesta quinta-feira (28), quando é comemorado o Dia Mundial de Combate à Raiva Animal, uma campanha de vacinação para cães e gatos contra a doença, que é transmissível e pode ser fatal. Neste primeiro dia, a ação acontece na Praça do Hipódromo, Zona Norte da capital, das 8h às 16h.

Para além da ação neste primeiro dia, a campanha se estende neste sábado e domingo (30/09 e 1º/10) e também no final de semana seguinte (7 e 8/10), sempre das 8h às 16h, em diversos pontos de imunização espalhados pelos Distritos de Sanistários da cidade.

Não há necessidade de agendamento em nenhum dos dias, sendo necessário apenas comparecer com a carteira de vacinação de seus animais, com o registro e o lote do imunizante utilizado. Quem não possuir o documento receberá a documentação no momento da imunização. Vale ressaltar que os bichinhos já vacinados este ano não precisam receber outra dose.

"A vacinação contra a raiva em animais é fundamental não apenas para manter os cães e gatos saudáveis, mas também para evitar a transmissão dessa doença grave para os seres humanos. Essa iniciativa é uma forma de reforçar a importância desse cuidado essencial e aproveitamos a data alusiva para divulgar os serviços de imunização disponíveis, de modo que a população se programe para levar seus animais de estimação", explicou a gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Recife, Vânia Nunes.

Confira, abaixo, os pontos de vacinação da campanha.

Sábado (30)

Distrito Sanitário (DS) I

Policlínica Gouveia de Barros - Largo de Santa Cruz, S/N, Boa Vista

Praça Osvaldo Cruz - Rua Osvaldo Cruz, S/N, Boa Vista

DS II

Conselho Moradores Sítio Rosário - Rua Engenheiro Célio de Carli, 40, Dois Unidos

Casa de Dona Chica - Rua Vertente do Lério, Dois Unidos

DS III

Praça de Apipucos - Praça de Apipucos, S/N, Apipucos

USF - Córrego da Fortuna - Rua Prof. Cláudio Selva, 49, Dois Irmãos

DS IV

Centro de Saúde Dr José Dustan Soares (na Creche Municipal Luar luar - Av. Maurício de Nassau, 42, Cordeiro

DS V

Praça da Academia da Cidade San Martin - Av. Gen. San Martin, 1864, San Martin

Estação da Mangueira - Av Central S/N, Mangueira

DS VI

PSF Dancing Days - Rua Dancing Days, S/N, Imbiribeira

Associação dos Moradores da Maria Lúcia, Rua Erval, S/N, Ipsep

DS VII

Parque da Macaxeira, Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Macaxeira

Largo Dom Luiz, Vasco da Gama

DS VIII

Escola Municipal Carlucio Castanha, Av. Pernambuco, S/N, UR-01, Cohab

Upinha UR 04/05, R. Capitão Vicente Curado, 33, Cohab

Domingo (01 de outubro)

DS I

Academia da Cidade Polo Parque 13 de Maio Rua Mamede Simões, S/N Santo Amaro

Academia da Cidade Polo João de Barros Av. Gov. Ag. Magalhães, S/N (próximo à Reitoria da UPE) Santo Amaro

DS II

USF Clube dos Delegados - Rua João Cavalcanti Petribu, S/N, Dois Unidos

Upinha Linha do Tiro - Av. Uriel de Holanda, S/N, Linha do Tiro

DS III

Alto Santa Izabel - Largo da Rua Guapó, S/N, Casa Amarela

Igreja Batista - Rua Jaguarana, S/N, Alto do Mandu

DS IV

Mercado da Madalena - R. Real da Torre, 521, Madalena

USF Caranguejo - R. Tabaiares, Ilha do Retiro

DS V

USF. Jardim Uchoa - Rua Jupiraci, Areias

Praça das Crianças, Rua 04 de Outubro, S/N, Areias, Caçote

DS VI

Academia da Cidade Brasília Teimosa - Av. Brasília Formosa, 47d, Brasília Teimosa

Parcão Santos Dumont - Rua Almirante Nelson Fernandes, S/N, Boa Viagem

DS VII

USF Córrego da Bica - Rua Santa Tereza, 746, Passarinho

PSF Santa Tereza - Rua Santa Tereza, S/N, Passarinho

DS VIII

PSF Cidade Operária - Rua Emílio Monteiro Fonseca, 1688, Ibura

Praça do Sesquicentenário / Colégio Roberto Silveira - Av Governador Roberto Silveira, Jordão Baixo

07 de outubro

DS I

USF Berilo Pernambucano - Rua Guapirama, 65, Joana Bezerra

USF Santa Terezinha - Rua Artemis, 09 (próximo ao Shopping Tacaruna), Santo Amaro

DSII

União Futebol Clube - Rua 21 de Junho, 580, Dois Unidos

Escola Estadual Padre Nércio - Av. Uriel de Holanda, S/N, Linha do Tiro

DS III

Escola de Samba Império do Asfalto - Avenida Dr. Eurico Chaves, 814, Alto do Mandu

Associação dos Moradores Campo do Vila - Rua Sacadura Cabral, 283, Espinheiro

DS IV

Casa da usuária Roseane - Rua Expedicionário Guilherme Brasileiro, 162, Iputinga

Escola João XXIII - Estr. do Caiara, s/n, Iputinga

DS V

Praça do Conjunto Residencial Nossa Senhora de Lourdes - Rua Capitão Ponciano, Barro.

Escola Municipal Manoel Rolim - Rua Pajussara, 57, Jardim São Paulo.

DS VI

Residência da ACS Wanda - Rua Alfredo Marcondes, 30, Imbiribeira

Associação dos Moradores da Comunidade Irmã Dorothy - Rua Manoel Didier, 262, Imbiribeira

DS VII

Praça de Passarinho ( próximo a Escola Marluce Santiago) - Rua Xexéu- Passarinho,

PSF Passarinho Alto ( referência Compesa Rua da Linha) - R. das Rosas, 120 - Passarinho

DS VIII

Galpão Bate Estacas - Rua Professor José Brasileiro Vila Nova, 38, Ibura

Upinha Rio da Prata - Rua Rio Pajeú, S/N, Ibura

08 de outubro

DS I

Esporte Clube Mocidade - Av. Central, 1857 (ao lado da linha férrea do metrô), São José

USF Sítio do Céu - Rua Anchieta, 520, Santo Amaro

DS II

Praça de Campo Grande - Estrada de Belém, S/N, Campo Grande

USF Francisco Areias - Av. Prof. José dos Anjos, S/N, Campo Grande

Coxinha do Déco - Rua da Regeneração, 838, Campo Grande

DS III

Porta-porta no Sítio Sapucaia, Sitio dos Pintos

Casa de Miro tricolor - Rua Sítio São Bras, 365, Sitio dos Pintos



DS IV

USF Jardim Teresópolis - R. Dr. Solano Carneiro da Cunha, Várzea

Condomínio São Judas Tadeu - Av. Afonso Olindense, s/n, ao lado do nº 1355, Várzea

DS V

USF Planeta dos Macacos I - Praça Quatro de Setembro, S/N, Curado

Anexo da Escola Municipal Alto da Bela Vista - Rua Alto da Bela Vista, 180, Coqueiral

DS VI

Posto do Distrito VI - Av. Jean Emile Favre, 1636, IPSEP

Drive Thru Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem

DS VII

PSF Bola na Rede ( Praça de Bola na Rede) - Estrada da Mumbeca, 16, Guabiraba

PSF Sítio dos Macacos - Estrada dos Macacos (Ao lado do Nº 49),Guabiraba

DS VIII

PSF Três Carneiros Baixo - Av. Campo Verde, s/n, COHAB

PSF Jane Magalhães - Av. Santa Fé, 260, UR 02, COHAB

Outros pontos de imunização

Para aqueles que não puderem participar desta ação no final de semana, a Prefeitura do Recife mantém locais permanentes de vacinação. Por meio do Conecta Recife (app ou site), é possível realizar o agendamento para o Centro de Vigilância Ambiental do Recife, no bairro de Peixinhos, em Olinda. O funcionamento de sala ocorre nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A população também pode levar os animais ao Hospital Veterinário do Recife, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital, nas terças-feiras (8h às 17h) e sábados (das 8h às 12h), sem necessidade de agendamento.



