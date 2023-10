Recife terá mutirão de vacinação antirrábica de pets neste fim de semana; confira locais

A- A+

Cães e gatos poderão receber, neste final de semana, a vacinação antirrábica em pontos espalhados pelos oito Distritos Sanitários do Recife. O mutirão acontece das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento, basta levar o pet.

A mobilização prepara a população para o Dia D de vacinação contra a raiva, programado para 28 de outubro, quando 314 postos estarão abertos na Cidade.

"Desde que iniciamos a nossa pré-campanha (dia 28 de setembro), cerca de 24 mil animais, entre gatos e cachorros, já foram vacinados. Pedimos que os tutores que ainda não vacinaram seus animais aproveitem essa oportunidade. A vacinação antirrábica, que deve ser renovada todos os anos, é fundamental para a proteção dos animais contra a raiva, uma doença fatal e que não tem cura”, explica a gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Recife, Vânia Nunes.

Ao comparecer a um ponto para aplicação das doses, é imprescindível que os tutores apresentem a carteira de vacinação de seus animais, com o registro e o lote do imunizante utilizado. Aqueles que não possuírem o documento receberão a documentação no momento da imunização.

Vale ressaltar que os bichinhos já vacinados este ano não precisam receber outra dose.

Serviço permanente

Para aqueles que não puderem participar desta ação no final de semana, a Prefeitura do Recife mantém locais permanentes de vacinação. Por meio do Conecta Recife (app ou site), é possível fazer o agendamento para o Centro de Vigilância Ambiental do Recife (avenida Antônio da Costa Azevedo, 1135, Peixinhos). O funcionamento da sala ocorre nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A população também pode levar os animais ao Hospital Veterinário do Recife (av. Prof. Estevão F. da Costa, S/N, no bairro do Cordeiro), nas terças-feiras (8h às 17h) e nos sábados (das 8h às 12h), sem necessidade de agendamento.

Raiva

É importante destacar que a raiva é uma doença grave que afeta o sistema nervoso central e é potencialmente fatal, tanto para animais quanto para seres humanos.

A enfermidade pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente via mordidas, lambidas ou arranhões. Animais com raiva costumam apresentar sintomas como agressividade, tristeza, salivação excessiva, dificuldade para engolir, latido rouco e paralisia das patas traseiras.

A vacinação antirrábica é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como parte do esforço para quebrar o ciclo de transmissão da doença entre animais e seres humanos. Em caso de contato com a saliva infectada, seja por mordida ou arranhão (em caso do animal ter lambido a pata antes de arranhar) de bichinhos domésticos, ou selvagens, é essencial buscar atendimento imediato.

Confira os locais:

SÁBADO (07/10)

Distrito Sanitário I

USF Berilo Pernambucano - Rua Guapirama, 65, Joana Bezerra

USF Santa Terezinha - Rua Artemis, 09 (próximo ao Shopping Tacaruna), Santo Amaro

Distrito Sanitário II

União Futebol Clube - Rua 21 de Junho, 580, Dois Unidos

Escola Estadual Padre Nércio - Av. Uriel de Holanda, S/N, Linha do Tiro

Distrito Sanitário III

Escola de Samba Império do Asfalto - Avenida Dr. Eurico Chaves, 814, Alto do Mandu

Associação dos Moradores Campo do Vila - Rua Sacadura Cabral, 283, Espinheiro

Distrito Sanitário IV

Casa da usuária Roseane - Rua Expedicionário Guilherme Brasileiro, 162, Iputinga

Escola João XXIII - Estr. do Caiara, s/n, Iputinga

Distrito Sanitário V

Praça do Conjunto Residencial Nossa Senhora de Lourdes - Rua Capitão Ponciano, Barro.

Escola Municipal Manoel Rolim - Rua Pajussara, 57, Jardim São Paulo.

Distrito Sanitário VI

Residência da ACS Wanda - Rua Alfredo Marcondes, 30, Imbiribeira

Associação dos Moradores da Comunidade Irmã Dorothy - Rua Manoel Didier, 262, Imbiribeira

Distrito Sanitário VII

Praça de Passarinho ( próximo a Escola Marluce Santiago) - Rua Xexéu- Passarinho,

PSF Passarinho Alto ( referência Compesa Rua da Linha) - R. das Rosas, 120 - Passarinho

Distrito Sanitário VIII

Galpão Bate Estacas - Rua Professor José Brasileiro Vila Nova, 38, Ibura

Upinha Rio da Prata - Rua Rio Pajeú, S/N, Ibura

DOMINGO (08/10)

Distrito Sanitário I

Esporte Clube Mocidade - Av. Central, 1857 (ao lado da linha férrea do metrô), São José

USF Sítio do Céu - Rua Anchieta, 520, Santo Amaro

Distrito Sanitário II

Praça de Campo Grande - Estrada de Belém, S/N, Campo Grande

USF Francisco Areias - Av. Prof. José dos Anjos, S/N, Campo Grande

Coxinha do Déco - Rua da Regeneração, 838, Campo Grande

Distrito Sanitário III

Porta-porta no Sítio Sapucaia, Sitio dos Pintos

Casa de Miro tricolor - Rua Sítio São Bras, 365, Sitio dos Pintos

Distrito Sanitário IV

USF Jardim Teresópolis - R. Dr. Solano Carneiro da Cunha, Várzea

Condomínio São Judas Tadeu - Av. Afonso Olindense, s/n, ao lado do nº 1355, Várzea

Distrito Sanitário V

USF Planeta dos Macacos I - Praça Quatro de Setembro, S/N, Curado

Anexo da Escola Municipal Alto da Bela Vista - Rua Alto da Bela Vista, 180, Coqueiral

Distrito Sanitário VI

Posto do Distrito VI - Av. Jean Emile Favre, 1636, IPSEP

Drive Thru Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem

Distrito Sanitário VII

PSF Bola na Rede ( Praça de Bola na Rede) - Estrada da Mumbeca, 16, Guabiraba

PSF Sítio dos Macacos - Estrada dos Macacos (Ao lado do Nº 49),Guabiraba

Distrito Sanitário VIII

PSF Três Carneiros Baixo - Av. Campo Verde, s/n, COHAB

PSF Jane Magalhães - Av. Santa Fé, 260, UR 02, COHAB

