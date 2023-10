A- A+

Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, ganha trilha para cães A primeira trilha será feita neste sábado (7)

Tutores e cães que amam aventuras poderão participar, a partir deste sábado (7), de uma trilha para pets na Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A trilha, que terá início às 8h e percurso de três quilômetros, com uma duração de 1h e 30min.

Para participar, o tutor do pet precisa fazer uma inscrição, que custa R$ 20 adulto e R$ 15 criança. O contato para se inscrever é o telefone (81) 98139.7429.



A trilha é Gerida pela Associação Geral da Reserva do Paiva e realizada juntamente com o Pet Paiva.

O percurso se inicia na frente ao Pet Paiva, com um café da manhã proporcionado pelos organizadores. A saída será do Novo Mundo Empresarial, com destino ao condomínio Quintas da Praia, à beira-mar.

Ao final da atividade, os pets receberão brindes.

A alimentação e água são por conta do tutor do animal, que deve ir abastecido para a atividade.

Como esta é primeira edição da atividade, organizadores recomendam: um pet por tutor, 20 pessoas por grupo e uso de guia padrão (1,20m).

A atividade seguirá à risca a lei municipal que regulamenta a presença dos pets em ações desse tipo.

