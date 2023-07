A- A+

RG Pet: medalha de identificação com dados do animal em QR Code terá geolocalização em tempo real A medida busca evitar a perda de bichinhos por seus tutores

O sistema RG Pet, que garante identificação de animais por meio de uma "carteira de identidade" e microchipagem, passará a contar também com uma placa QR Code que irá disponibilizar a geolocalização de pets em tempo real para seus tutores.

As medalhas com QR Code fazem parte de uma atualização que permite agora não só o cadastro dos pets e a confecção de sua carteirinha digital gratuitamente, mas também a compra de kits de segurança dos pets. Esses kits contam com as medalhas com QR Codes e chips.

Caso alguém encontre um animal perdido que tenha a coleira com a medalha QR Code, basta acessar o código para encontrar dados e formas de entrar em contato com o tutor do animal perdido. Assim que o QR é lido, o tutor recebe uma notificação sobre a localização exata do pet. Então, mesmo se a pessoa não devolver o animal, em caso de scaneamento do QR, o pet será localizado.

O cadastro no RG Pet funciona em todo o território nacional. Nele, é criado um perfil seguro com o perfil e o histórico do animal, como nome, raça, vacinas, cirurgias, medicamentos, nome do dono e endereço. Ele pode ser feito clicando no link https://www.rgpet.org.br/cadastro. O rastreio do pet e microchipagem já são parte do pacote pago, que conta agora com a disponibilidade das placas de identificação com QR Code. A escolha do produto a ser contratado pode ser feita após o cadastro, e o dono do pet recebe tudo em casa.

“É uma revolução para a segurança de animais de estimação do país porque o dono poderá saber, em tempo real, a geolocalização do animal. Basta fazer o cadastro no RG Pet e, ao final do processo, se tiver interesse, adquirir os produtos e recebê-los em casa. Tanto a medalhinha QR Code, que permite a localização exata do pet, quanto microchips ou nanochips, que podem ser implantados por veterinários”, afirma Nelo Marraccini, presidente do Conselho Consultivo do IPB.

O dono poderá escolher três tipos de produtos. Um deles é uma medalha de identificação com anel que brilha no escuro e QR Code com todas as informações do animal - quem escanear o QR Code recebe os dados do pet, e o dono recebe a localização do animal na hora por meio do sistema do RG Pet.

Os outros dois produtos são kits com microchip ou nanochip, que vêm acompanhados de seringa aplicadora descartável e também uma medalha identificadora. O material é entregue embalado em um envelope confeccionado em papel grau cirúrgico e filme laminado, com indicador químico que muda de cor após a esterilização do animal. O dono também recebe o certificado de microchipagem do pet.

“O sistema é completamente gratuito. Se o dono não quiser fazer a chipagem do animal nem comprar a medalha com QR Code, ele ainda poderá usufruir de todas as outras funcionalidades da plataforma sem qualquer custo. É uma tecnologia segura e auditada”, reforça Marraccini.

A reportagem questionou valores para os serviços, mas a empresa nao informou.

